Burs ve krediler 6-10 Mayıs'ta ödenecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerine müjdeyi Twitter hesabından verdi. Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacağını duyuran Bakan Kasapoğu şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimizin her imkânı her durumda sizinle.. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.."

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mayıs, "2" olanlar 7 Mayıs, "4" olanlar 8 Mayıs, "6" olanlar 9 Mayıs ve "8" olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.

Devletimizin her imkânı her durumda sizinle.. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 5, 2020