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Bursa, atletizmde marka kent olacak

Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen atletizm salonu, içerisine uluslararası standartlarda tartan pist yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teslim edildi. Belediye Başkanı Dündar, “Tesis, sadece Bursa’ya değil tüm Türkiye’ye hitap edecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Protokol imza törenini ardından Başkan Dündar, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Başparmak’a Osmangazi Atletizm Salonu maketini göstererek, salon hakkında bilgiler verdi.
Protokol imza törenini ardından Başkan Dündar, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Başparmak’a Osmangazi Atletizm Salonu maketini göstererek, salon hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’nin en büyük ve en modern atletizm salonu olma özelliğini taşıyan Osmangazi Atletizm Salonu, Osmangazi Belediyesi tarafından uluslararası kriterlere uygun şekilde inşa edildi. Dev tesis, 72 metre çatı açıklığına sahip. Sporu, rekabeti ve dinamizmi simgeleyen estetik bir mimari ile inşa edilen salon, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesini sağlayacak.

Başkan Dündar ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Başparmak.

BAKANLIK TARTAN PİST İNŞA EDECEK

Osmangazi Atletizm Salonu inşaatını tamamlayan Osmangazi Belediyesi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalayarak dev salonu Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teslim etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak arasında imzalanan protokol kapsamında, bakanlık tarafından salon içerisine uluslararası standartlarda tartan pist inşa edilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın adının atletizm kenti olarak tüm dünyada anılmasını sağlayacak bir tesisi kente kazandırdıklarını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirdikleri Osmangazi Atletizm Salonu’nun inşaatını tamamladıklarını belirten Başkan Dündar, “Türkiye’nin en büyük ve en modern atletizm salonu olma özelliğini taşıyan bu tesis, sadece Bursa’ya değil tüm Türkiye’ye hitap edecek. İnşallah atletizm dalında hem iyi sporcuların yetişmesine hem de uluslararası organizasyonların kentimizde düzenlenmesine olanak sağlayacak. Bu tesisin, başta sporcularımız için kentimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Protokol imza törenini ardından Başkan Dündar, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Başparmak’a Osmangaazi Atletizm Salonu maketini göstererek, salon hakkında bilgiler verdi. n

ATLETİZM ADINA BÜYÜK BİR GÜN

  • Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak da, atletizm camiası adına çok önemli bir gün yaşadıklarını ifade ederek, “Türkiye’nin en büyük atletizm salonu olan Osmangazi Atletizm Salonu’nun bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza devri için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ile protokol imzaladık. Bundan sonraki süreçte salonun içerisine bakanlığımız tarafından uluslararası standartlarda bir tartan pist yapılacak. Bursa ve Türkiye önemli bir tesis kazandı. İnşallah en kısa sürede sporcularımız burada çalışmalarına başlayacak ve uluslararası birçok organizasyonda başarılar elde edecekler. Ülkemiz ve sporcularımız için hayırlı olsun” diye konuştu.
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