Bursa, atletizmde marka kent olacak

Türkiye’nin en büyük ve en modern atletizm salonu olma özelliğini taşıyan Osmangazi Atletizm Salonu, Osmangazi Belediyesi tarafından uluslararası kriterlere uygun şekilde inşa edildi. Dev tesis, 72 metre çatı açıklığına sahip. Sporu, rekabeti ve dinamizmi simgeleyen estetik bir mimari ile inşa edilen salon, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesini sağlayacak.

Başkan Dündar ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Başparmak.

BAKANLIK TARTAN PİST İNŞA EDECEK

Osmangazi Atletizm Salonu inşaatını tamamlayan Osmangazi Belediyesi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalayarak dev salonu Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teslim etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak arasında imzalanan protokol kapsamında, bakanlık tarafından salon içerisine uluslararası standartlarda tartan pist inşa edilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın adının atletizm kenti olarak tüm dünyada anılmasını sağlayacak bir tesisi kente kazandırdıklarını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirdikleri Osmangazi Atletizm Salonu’nun inşaatını tamamladıklarını belirten Başkan Dündar, “Türkiye’nin en büyük ve en modern atletizm salonu olma özelliğini taşıyan bu tesis, sadece Bursa’ya değil tüm Türkiye’ye hitap edecek. İnşallah atletizm dalında hem iyi sporcuların yetişmesine hem de uluslararası organizasyonların kentimizde düzenlenmesine olanak sağlayacak. Bu tesisin, başta sporcularımız için kentimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Protokol imza törenini ardından Başkan Dündar, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Başparmak’a Osmangaazi Atletizm Salonu maketini göstererek, salon hakkında bilgiler verdi. n

ATLETİZM ADINA BÜYÜK BİR GÜN