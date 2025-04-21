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Bursa Gemlik'te yavru kediler vahşice katledildi

Bursa Gemlik'te yavru kediler vahşice katledildi

22:3921/04/2025, Pazartesi
IHA
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Bursa Gemlik'te yavru kediler vahşice katledildi
Bursa Gemlik'te yavru kediler vahşice katledildi

Bursa'nın Gemlik ilçesi sahilinde yavru kediler, kesici aletle katledilmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Sokak'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesici aletle vahşice öldürülen bir yavru kedi, sokak sakinleri tarafından bulundu. Bölgedeki vatandaşlar olaya büyük tepki gösterdi. Çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden tepki mesajları paylaşırken, sorumluların bir an önce bulunarak adalet önüne çıkarılması çağrısı yapıldı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında olayla ilgili soruşturma başlattı.


Olayın fail ya da faillerinin tespiti için çalışmalar sürerken, ilgili birimlere ek talimat verildiği öğrenildi.




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