Bursa haberleri: Alkollü halde kazaya karıştı: 'Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım' dedi Alkollü halde kazaya karıştı: 'Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım' dedi Bursa' da, kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki araca çarptıktan sonra takla atarak, yan yattığı kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü Semih G., polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım" demişti.

Haber Merkezi 20 Kasım 2020, 13:21 Son Güncelleme: 20 Kasım 2020, 13:24 DHA