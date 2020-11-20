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BURSA

Bursa haberleri: Alkollü halde kazaya karıştı: 'Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım' dedi

Alkollü halde kazaya karıştı: 'Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım' dedi

Bursa' da, kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki araca çarptıktan sonra takla atarak, yan yattığı kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü Semih G., polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım" demişti.

Haber Merkezi DHA
Polis ekiplerince alkol testi yapılan Semih G.’nin, 1,21 promil alkollü olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince alkol testi yapılan Semih G.’nin, 1,21 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bursa'da Semih G. yönetimindeki 16 GM 267 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, park halindeki araca çarptıktan sonra takla atarak, yan yattı. Kazada sürücü Semih G. yaralanmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince alkol testi yapılan Semih G.’nin, 1,21 promil alkollü olduğu belirlendi.

'HİÇBİR ŞEYE SAP OLAMADIM'

Kazadan sonra hasar gören otomobilini inceleyen Semih G.’nin ağladığı görüldü. Kazayı haberi alan Semih G.’nin annesi A.G. de bölgeye geldi. Ekip otosunun yanına giden anne, oğlunu teselli etti. Semih G. ise annesinin geldiği sırada polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım” dedi. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kaza anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Semih G. yönetimindeki otomobilin, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol ortasında yan yattığı anlar yer aldı.

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