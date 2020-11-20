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Trafikte dehşet saçmıştı: Çakarlı magandaya 36 yıl hapis istemi

İstanbul'da seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan 19 yaşındaki çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal hakkında 4 ayrı suçtan 36 yıl 4 ay hapis cezası istemiyle fezleke hazırlandı.

Haber Merkezi DHA
Muhammet Enes Uysal, trafikte dehşet saçmıştı.
Muhammet Enes Uysal, trafikte dehşet saçmıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekede şikayetçi Dadaş Aras'ın 21 Ağustos 2020 tarihinde kamyonuyla birlikte İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu, şüpheli Muhammet Enes Uysal'ın çakar lambalı aracını emniyet şeridinde gördüğü anlatıldı.

Megafonla küfretmişti

Aras'ın orta şeritten sol şeride geçtiği ifade edilen fezlekede, şüpheli Uysal'ın aracının arkasında belirdiği, uyarı ışıkları ve ikaz sesleriyle yol istediği belirtildi. Aras'ın yaklaşık 10 saniye sonra orta şeride geçerek şüphelinin kullandığı araca yol verdiği ancak şüphelinin araçla yavaşlayarak megafonlu olarak küfür ettiği kaydedildi. Şüphelinin müştekinin aracının önüne kırarak aracı durduğu ve araçtan inerek Aras'ın yanına gelen şüphelinin "Polisim" diye kendisini tanıttığını, Aras'tan kimlik istediği fezlekede belirtildi.

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  • Aras'ın kimlik göstermeyerek 155'i aradığı ve şüphelinin hareketlerini cep telefonuna kaydettiği ifade edildi. Fezlekede Aras'ın sinirlenerek soruşturma aşamasında ele geçirilemeyen tabancayı teşhir ettikten sonra, yine ele geçirilemeyen çelik gövdeli büyük boy avcı bıçağını çıkararak bıçağın kabzasıyla Aras'ın boynuna arkadan vurduğu anlatıldı.

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OYNAT 00:59
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İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesti. Ve iddiaya göre bir kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan sürücü olaydan önce her şeyi kayda aldı. Muhammet Enes Uysal olduğu öne sürülen saldırgan, küfür edip tehdit savurduğu videoda 'Polise versen ne olacak' diyerek de meydan okudu. Ekipler, araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Böbreğinden bıçakladı


Şüpheli Uysal'ın sendeleyerek yere düşen Aras'ın üzerine oturarak sırtından 2 sefer ve sağ baldıran 3 sefer bıçakladığı anlatılan fezlekede, etrafta kalabalığın oluşması üzerine durumu fırsat bilen Aras'ın sürünerek kendi aracının altına girmeye çalıştığı aktarıldı. Şüpheli Uysal'ın da bu sırada Aras'ı böbreğinden bıçakladığı, toplanan kalabalığın tepki göstermesi üzerine Uysal'ın Aras'ın aracına giderek bir şeyler karıştırdığı ve araç içerisindeki 30 bin lirayı, Aras'a ait nüfus cüzdanını aldığı belirtildi. Fezlekede Aras'ın telefonla kamera aldığı görüntülerin çözümlenmesine, şüphelinin ifadelerine de yer verildi.


Dört ayrı suçtan cezalandırılması istendi

Şüpheli Muhammet Enes Uysal'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Hakaret", "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplamda 14 yıl 9 ay 15 günden 36 yıl 4 aya cezalandırılması istenerek hazırlanan fezleke yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

  • Ayrıca fezlekede şüpheli Uysal hakkında "Yağma" ve "Kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarından ayırma kararı verilerek, bu suçlar hakkında şüphelinin soruşturmasının devam ettiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (20) seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan 23 Ağustos'ta Avcılar'da yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklanmıştı.

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