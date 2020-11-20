Yakaladığı balık sonu oluyordu: Youtuber acısı dinmeyince hastaneye koştu​

Asıl yaşam alanı Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımları olan, küresel ısınmanın etkisiyle birlikte Akdeniz'e göç eden zehirli türler arasındaki aslan balığı, son yıllarda Antalya kıyılarında da çokça görülmeye başlandı. Kemer'de sık sık dalış yapan ve bu dalışlara ait görüntüleri YouTube kanalında paylaşan dalgıç Çağdaş Özsarı, daha önce yine göçmen ve zehirli bir tür olan balon balığının elini ısırması nedeniyle yaralanmıştı.

Önceki gün Kemer'den tekneyle denize açılan ve dalış yapan Özsarı, zıpkınla bir aslan balığı avladı. Balığı tekneye çıkaran Özsarı'nın parmağına, aslan balığının dikeni battı. Zehirli diken nedeniyle bir süre acı çeken ve sıcak su kaynatarak parmağına pansuman yapan Özsarı, acısı dinmeyince hastaneye gitti.

REKLAM

DHA Asıl yaşam alanı Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımları olan aslan balığı küresel ısınma nedeniyle göç etti.

HAYAT Mavi suların en lüksleri arasındaydı: Şimdi söküm için rotasını Aliağa’ya çevirdi

EKONOMİ Sürücülerin dikkatine: Kış lastiği uygulama 10 gün sonra başlıyor