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Bursa hava durumu: Bursa'da etkili olan sel hayatı felç etti

Bursa'da öğle sonrası hızını artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su bastı, göle dönen caddede 2 araç ise kayganlaşan yolda kaza yaptı. Sular altında kalan hayvanat bahçesinde bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşte Bursa'nın haftalık hava durumu...

Haber Merkezi DHA
Bursa'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Bursa'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hafta sonu sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, Bursa'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak görülmeye başlandı. Öğle saatlerinin ardından aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Özellikle merkez ilçeler Osmangazi ve Nilüfer'de etkili olağan sağanak, birçok vatandaşı da hazırlıksız yakaladı.

  • Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesi’nde bir evi basan sular vatandaş tarafından kovalar ile boşaltılırken, bazı vatandaşlar da kapılarının önüne setler kurarak önlem aldı.

Bursa sağanak yağışa teslim: Birçok ev ve iş yerini su bastı
FOTOĞRAF 12
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Hafta sonu sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, Bursa'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak görülmeye başlandı.
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Öğle saatlerinin ardından aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.
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Özellikle merkez ilçeler Osmangazi ve Nilüfer'de etkili olağan sağanak, birçok vatandaşı da hazırlıksız yakaladı.
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Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesi'nde bir evi basan sular vatandaş tarafından kovalar ile boşaltılırken, bazı vatandaşlar da kapılarının önüne setler kurarak önlem aldı.
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Sağanak nedeniyle kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı.
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Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi'nde bir ticari araç ile bir otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı.
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Polis ekipleri ise, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Bursa sağanak yağışa teslim: Birçok ev ve iş yerini su bastı
Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve öğleden sonra hızı artan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su basarken, 2 araç da kayganlaşan yolda kaza yaptı.

Sağanak nedeniyle kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi’nde bir ticari araç ile bir otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Polis ekipleri ise, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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