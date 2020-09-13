Bursa hava durumu: Bursa'da etkili olan sel hayatı felç etti
Bursa'da öğle sonrası hızını artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su bastı, göle dönen caddede 2 araç ise kayganlaşan yolda kaza yaptı. Sular altında kalan hayvanat bahçesinde bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşte Bursa'nın haftalık hava durumu...
Hafta sonu sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, Bursa'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak görülmeye başlandı. Öğle saatlerinin ardından aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Özellikle merkez ilçeler Osmangazi ve Nilüfer'de etkili olağan sağanak, birçok vatandaşı da hazırlıksız yakaladı.
Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesi’nde bir evi basan sular vatandaş tarafından kovalar ile boşaltılırken, bazı vatandaşlar da kapılarının önüne setler kurarak önlem aldı.
Sağanak nedeniyle kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi’nde bir ticari araç ile bir otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Polis ekipleri ise, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.