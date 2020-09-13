Meteorolojiden İstanbul için hava durumu tahmini: 13 Eylül hava durumu nasıl? İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı: 13 Eylül İstanbul hava durumu tahmini Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün İstanbul'da yağış bekleniyor. Hafta sonunu dışarıda geçirmek plan yapan vatandaşlar 'İstanbul'da bugün hava nasıl?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte 13 Eylül İstanbul hava durumu tahmini...

Haber Merkezi 13 Eylül 2020, 09:16 Son Güncelleme: 13 Eylül 2020, 09:57 Yeni Şafak