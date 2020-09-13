İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı: 13 Eylül İstanbul hava durumu tahmini

Hafta sonu planları yapanlar için önem taşıyan hava durumu uyarıları Meteoroloji tarafından yayınlandı. Vatandaşlar '13 Eylül hava durumu nasıl? sorusunun yanıtını arıyor. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün İstanbul ve çevresinde yağış bekleniyor.
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece
Yağışlar pazartesi günü Karadeniz’in doğusuna doğru kayacak.
Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.