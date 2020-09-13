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İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul için hava durumu tahmini: 13 Eylül hava durumu nasıl?

İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı: 13 Eylül İstanbul hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün İstanbul'da yağış bekleniyor. Hafta sonunu dışarıda geçirmek plan yapan vatandaşlar 'İstanbul'da bugün hava nasıl?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte 13 Eylül İstanbul hava durumu tahmini...

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da bugün yağış bekleniyor.
İstanbul'da bugün yağış bekleniyor.

Hafta sonu planları yapanlar için önem taşıyan hava durumu uyarıları Meteoroloji tarafından yayınlandı. Vatandaşlar '13 Eylül hava durumu nasıl? sorusunun yanıtını arıyor. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün İstanbul ve çevresinde yağış bekleniyor.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece

Yağışlar pazartesi günü Karadeniz’in doğusuna doğru kayacak.

Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.


Ankara'dan sonra Kırıkkale için de toz fırtınası uyarısı
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Ankara'dan sonra Kırıkkale için de toz fırtınası uyarısı

Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
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Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden Ankara ve 10 ile yağış uyarısı
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Meteorolojiden Ankara ve 10 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ile bazı illere sağanak uyarısı
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Meteorolojiden İstanbul ile bazı illere sağanak uyarısı

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