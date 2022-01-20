Bursa'da cani koca eşini öldürdü: Kayınvalidesine kader dedi

Olay, geçen yıl eylül ayında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ebru Gürcan, sürekli kavga ettikleri eşi Necati Gürcan hakkında mahkeme kararıyla, 'uzaklaştırma' kararı aldırdı. 'Uzaklaştırma' kararına rağmen, Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı 6'ncı Sokak'ta bulunan eve, çatıdan balkona atlayarak giren Necati Gürcan, eşiyle, 16 yaşındaki kızlarının yanında tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan’ın önce kalbine, yere düşüncede kolu ve kalçasına sapladı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında, Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan dava açılan Necati Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi.

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Gürcan'ın, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, tarafların ve Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Bursa Şubesi'nin avukatlarının yanı sıra, öldürülen Ebru Gürcan'ın annesi Zehra Yeter hazır bulundu.

"İsteyerek yapmadım"

Duruşmada savunma yapan Necati Gürcan, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Sadece kapıyı açsın diye canını acıtmak istedim. O kapının öbür tarafındaydı. Ben bunları isteyerek yapmadım. Kapıyı tam açsın diye bıçak salladım. Kapı tam açıldığında, bıçak ona değdi. Kalbine girmiş. Olay kazayla oldu. Kızım olayı net olarak gördü. Bursa AMATEM'de uyuşturucu tedavisi gördüm. Son dönemde şizofren teşhisi koymuşlardı. Benim psikiyatrik tedavi görmemi istediler. Ben ise kabul etmedim. Yaklaşık bir senedir rüyalarımda, eşime araba çarparken görüyorum" diyerek eski savunmasını tekrarladı.

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Olay tarihinde uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve 2 gün boyunca uyumadığını belirten Güran, "Aklım başımda değildi. Eşimle aramızda kapı vardı. Ben onun yüzünü kapı açılana kadar görmemiştim. Sonradan bıçağın kendisine geldiğini gördüm. Kızım da oradaydı. Ben kendimi dışarı atmaya çalışıyordum. Kapıyı bıraksın diye bıçak sallamış olabilirim. Bıçağı ayaklarına doğru salladığımı hatırlıyorum. Demek ki eğilince kalbine gelmiş" dedi.

"Kızımdan ne istedin?"

Duruşmada söz alan Ebru Gürcan'ın annesi Zehra Yeter'in sanığa hitaben, "Ne istedin kızımdan? İki yavrunu öksüz bıraktın" sözleri üzerine Necati Gürcan ağlayarak, "Anne, ben de böyle olmasını istemezdim. Uyuşturucu yüzünden oldu. Kader kader" diye cevap verdi.

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Sanık avukatı müdafilikten çekilme talebinde bulunurken, mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için, Bursa Şehir Hastanesi'nde muayenesine karar vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAF 11 Olay, saat 20.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Mustafa Koç, iddiaya göre eve alkollü gelince çocuk bakıcılığı yapan eşi Fatma Koç tepki gösterdi. Çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçakla evdeki 2 çocuğunun gözü önünde eşi Mustafa Koç'u göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Koç, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Koç'un cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatma Koç da polis tarafından gözaltına alındı. Komşuları, Fatma Koç'un eşi tarafından sürekli şiddete uğradığını öne sürdü. Çiftin olay anında evde bulunan 1'i kız 2 çocuğu ise ablasının evine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.<br> Alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü Eşini kalbinden bıçakladı: Sürekli şiddet uygulayan kocasını çocuklarının gözü önünde öldürdü Konya'da 3 çocuk annesi Fatma Koç (52), eve alkollü gelen eşi Mustafa Koç'u (48) çıkan tartışması sonucu 2 çocuğunun gözü önünde göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

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FOTOĞRAF 8 Olay, dün öğle saatlerinde, Ataşehir İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın giriş katında oturan 56 yaşındaki İsmail Özbek, polis ekiplerini arayıp, \"Eşimi öldürdüm gelin beni alın\" diyerek kendini ihbar etti. Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleriyle gitti. Ekipler, 47 yaşındaki Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. EŞİNİ BOĞDUĞU PLASTİK KELEPÇE ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU<br><br>Şüpheli İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın büyümesinin ardından eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf eden şüpheli Özbek, suç aletini çöp konteynerine attığını da ifadesinde belirtti. Polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi. CİNAYET SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI <br><br>Öte yandan, cinayetin ardından binanın kapısını açan İsmail Özbek'in içeri giren polisler tarafından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı 'gelin beni alın' dedi Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı: 'Gelin beni alın' Ataşehir'de İsmail Özbek (56), eşi Hanpaşa Özbek'i (47) plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. İsmail Özbek, polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" dedi. İsmail Özbek polis ekiplerince gözaltına alırken, kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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