Bursa'da cezaevi aracına bomba: 1 şehit 7 yaralı

Bursa’da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servis aracına alçak bir saldırı düzenlendi. Saldırıda bir personel şehit oldu, biri ağır 7 personel yaralandı. Saldırı; Mudanya Yolu Sanayi Caddesi’nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkiinde yaşandı. Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na giden infaz koruma memurlarını taşıyan 16 GJ 868 plakalı otobüsün, Sanayi Caddesi'nden geçişi sırasında patlama oldu. Akaryakıt istasyonu yakınında yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Cengiz Yiğit

İNFAZ KORUMA MEMURU ŞEHİT

Otobüsteki infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit (36) şehit oldu. Yaralanan biri ağır 7 personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçtaki diğer memurlar da tedbir amacıyla hastanelere sevk edildi. Şehidin naaşı, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından memleketi Ağrı'ya gönderildi. Şehit Yiğit’in naaşı Ağrı Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Hamur Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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BAKANLAR OLAY YERİNDE

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede incelemelerde bulundu. Araç ve çevresinde devam eden olay yeri inceleme çalışmalarıyla ilgili Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen’den bilgi alan Bozdağ ve Soylu, iş yerleri zarar gören esnafa “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

CEZAEVİNDE GEÇİCİ GÖREVLE ÇALIŞIYORDU

Evli ve 3 çocuk babası Yiğit’in kadrosunun Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde olduğu ancak yaklaşık 4 aydır cezaevinde geçici görevle çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Yiğit'in olaydan 1 gün önce oğlu Ahmet Yusuf'u kuaföre götürüp, saçlarını kestirdiği görüntüler ortaya çıktı.

Patlama anı kamerada

Bursa-Mudanya yolunda, cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında yaşanan patlama anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bir elektrik direğinin dibine yerleştirilen el yapımı paylayıcının infilak ettiği anlara ait kayıtta, kaldırımda yürüyen vatandaşların bulunduğu ve yol kenarında park halinde araçlar olduğu görüldü.

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Elektrik direğinin dibine tuzaklanmış

Patlayıcının elektrik direğinin dibine tuzaklandığı tespit edildi. Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Canbolat, şu bilgileri paylaştı: “El yapımı patlayıcı olduğu ve uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef bir ceza infaz memurumuz şehit oldu.”

Ağrı’ya ateş düştü

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) için Bursa Adalet Sarayı bahçesinde tören düzenlendi. Törene, şehit Cengiz Yiğit’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı milletvekilleri, adliye ve cezaevi personeli ile vatandaşlar katıldı. Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ın dua etmesinin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, kara yoluyla Yenişehir Havalimanı’na gönderildi. Şehidin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı’ya gönderildi.

En kısa sürede yakalanacaklar

Bakanlar Bozdağ ve Soylu, daha sonra patlamada yaralanan infaz koruma memurlarını, tedavilerinin sürdüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Soylu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur.” dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Bunlar nereye giderlerse gitsinler en kısa sürede güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanacak ve yargıya teslim edilecektir. Ben bu olayın da kısa süre içinde aydınlatılacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 8 Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na çıkan metro istasyonu çıkışına bir çanta bırakıldı. Çevredeki vatandaşların iddialarına göre yabancı uyruklu bir kişi tarafından bırakıldığı öğrenilen çanta için polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından polis ekiplerinin de şüpheli gördüğü çanta için bomba imha uzmanları çağrıldı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanları çantayı kontrollü şekilde açtı. Çantanın içinden kıyafet çıktığı öğrenildi. Bursa’da şehrin göbeğinde bomba alarmı Bursa'da şehrin göbeğine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilirken, çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.

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