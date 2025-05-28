Bursa'da film gibi operasyon: Firari hükümlü dronla takip edilip yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 farklı suçtan yakalama kaydı ve 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.A.'nın evinde olduğunu belirledi. Baskın yapan ekipleri gören şüpheli kaçmaya başladı. Bölgeyi çembere alan ekipler, şüpheliyi havadan dronla takip etti ve bahçeden kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.