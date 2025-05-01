Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da içki kutusu yüklü TIR yola devrildi

Bursa'da içki kutusu yüklü TIR yola devrildi

11:581/05/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Bursa'da TIR kazası.
Bursa'da TIR kazası.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda TIR devrildi. Kazada yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesinde yüklü olan içki kutuları yola saçıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Terminal Kavşağı'nda meydana geldi.


Bursa yönüne giden H.B. yönetimindeki içki kutusu yüklü TIR, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada, dorsesinde içki kutuları yola saçıldı.



İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağlarken, sürücü H.B. kazadan yara almadan kurtuldu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.






#Bursa
#TUR
#Mustafakemalpaşa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anneler Günü hangi güne geliyor, bu yıl ne zaman? 2025 anneler günü tarihi