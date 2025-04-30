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Yan bakma kavgasında 2 kişiyi silah kabzasıyla darp etti

Yan bakma kavgasında 2 kişiyi silah kabzasıyla darp etti

08:1730/04/2025, Çarşamba
IHA
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Yaralanan gençler olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanan gençler olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saldırgan, 2 şahsı silah kabzasıyla darp etti.

Bursa İnegöl'deki olay, 00.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, yolda yürürken tanımadığı Y.O. (14) ve İ.Y. (13) ile yan baktıklarını iddia ederek tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İsmi henüz belirlenemeyen saldırgan elindeki tabancayla 2 genci darp edip kaçtı. Yaralanan gençler olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.




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