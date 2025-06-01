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Bursa'da iki grup arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı

Bursa'da iki grup arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı

11:521/06/2025, Pazar
DHA
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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı, bıçaklı kavgada 1'i bıçakla, 3'ü darp sonucu olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İnegöl'deki olay, saat 20.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Soner A. (30) ve arkadaşı İ.A. ile Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, Soner A., bıçakla Taha A.'yı yaraladı. Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) ise darp edildi.

Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan Soner A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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