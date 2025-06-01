Bursa'da iki grup arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı

İnegöl'deki olay, saat 20.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Soner A. (30) ve arkadaşı İ.A. ile Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.