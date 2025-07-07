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Bursa'da inşaatın 3'üncü katından düşen işçi öldü

Bursa'da inşaatın 3'üncü katından düşen işçi öldü

17:127/07/2025, Pazartesi
DHA
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Bursa'da inşaatın 3'üncü katından düşen işçi öldü
Bursa'da inşaatın 3'üncü katından düşen işçi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaatın en üst katından düşen 54 yaşındaki Hakim Sakur, hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 233'üncü Sokak'ta yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. 3 katlı inşaatın en üst katında çalışırken dengesini kaybeden Hakim Sakur, yaklaşık 8 metreden düştü. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Hakim Sakur, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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