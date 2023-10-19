|
Gündem

Bursa'da kan donduran olay: Taksiciyi öldürüp bıçağı emanete bırakmış

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kalbinden bıçaklanan taksici 40 yaşındaki Suat Sargın, yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakalanan cinayet zanlısı 42 yaşındaki L.A.'nın, suç aleti bıçağı beze sarıp, bir iş yerine emanet olarak bıraktığı öğrenilirken, öldürülen taksicinin, arkadaşı olan şüpheliden verdiği parayı istediği için öldürüldüğü ortaya çıktı.  

14:53 . 19/10/2023 Perşembe
DHA
Arkadaşı taksi şoförünü, alacağını istediği için öldürmüş

Arkadaşı taksi şoförünü, alacağını istediği için öldürmüş

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şeyhmüftü Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmüftü Camisi yanında bulunan taksi durağında şoför olarak çalışan Suat Sargın, iddiaya göre, durakta M.Ö. (45) isimli arkadaşı ile otururken, yoldan geçen Levent A.'nın cebinden çıkardığı beze sarılı haldeki bıçağı kalbine saplaması sonucu ağır yaraladı. Şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Suat Sargın yaşamını yitirdi.


SUÇ ALETİNİ TELEFON SATICISINA EMANET ETMİŞ


Sargın’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, cinayet zanlısının Levent A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Levent A., suç aleti bıçağı emanet olarak bıraktığını söyleyip, "Beze sardığım bıçağı olay yerinin yakınında bir telefon satıcısına emanet olarak bıraktım. Daha sonra geri alacaktım" dedi. Emniyetteki işlemleri süren Levent A.’nın birçok suçtan kaydı olduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.


YÜZÜNE PARA ATIP BIÇAKLAMIŞ


Öte yandan cinayete tanık olan M.Ö.'nün de ifadesine başvuruldu. M.Ö.’nün, “Suat ile otururken, Levent, arkadaşı ile yanımızdan geçiyordu. Suat şaka olsun diye, 'Aldığın parayı neden vermiyorsun?' dedi. Buna sinirlenen Levent, cebinde olan bir miktar parayı yüzüne atıp, 'Bundan sonra benden yolda para isteme' diyerek, cebinden çıkardığı beze sarılı bıçağı çıkartıp Suat'ın kalbine sapladı. Sonra da kaçtı. Olay 5-10 saniye içinde yaşandı" dediği öğrenildi.








#Bursa
#Mustafakemalpaşa
#Taksici cinayet
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini yeniledi