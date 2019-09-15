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Motosiklet sürücüsü, kazada yaralanan bisikletli çocuğunu bırakıp kaçtı

Bursa'da motosiklet sürücüsü çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü F.S.A. yaralandı. Motosiklet sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Haber Merkezi DHA
Motosiklet sürücüsü, yerde yatan yaralı F.S.A.'nın yanına gelip durumuna baktıktan sonra motosikletiyle kaçtı.
Motosiklet sürücüsü, yerde yatan yaralı F.S.A.'nın yanına gelip durumuna baktıktan sonra motosikletiyle kaçtı.

Kaza, İnegöl'deki Ahmet Türkel Caddesi'nde meydana geldi.

F.S.A.(13) yönetimindeki bisiklet, karşıdan gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten düşen F.S.A. yaralandı.

Motosiklet sürücüsü, yerde yatan yaralı F.S.A.'nın yanına gelip durumuna baktıktan sonra motosikletiyle kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan F.S.A., ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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