Bursalı tatlıcılardan Ramazan öncesi indirim kararı: Fıstıklı baklavalarda fiyatlar yarıya indi

Geçtiğimiz yıl iç fıstık fiyatlarının 250 liraya kadar çıkması sebebiyle fıstıklı baklava fiyatları 90 ila 180 lira arasında satılıyordu.
Bu yıl fıstık rekoltesinin yüksel olması sebebiyle iç fıstık fiyatları 130 liraya kadar düştü.
Her Ramazan öncesi zam gelen baklava fiyatlarında bu Ramazan öncesi Bursa’da tatlıcılar yüzde elli indirime gitti.
VATANDAŞ KİLOYLA ALMAYA BAŞLADI
Geçtiğimiz yıl 90 ila 180 lira arasında satılan fıstıklı baklava bu yıl 65 ila 90 lira arasında satılıyor. Fıstıklı baklava fiyatları 65 liraya kadar düşünce vatandaşlar fıstıklı baklavayı kiloyla almaya başladı.
BU RAMAZAN KALİTEYİ UYGUN FİYATA ALACAKLAR Bu Ramazan öncesi zam yerine indirim yaptıklarını ifade eden Bursalı bir tatlıcı, "Geçtiğimiz yıl 200 ila 250 lira arasında satılan iç fıstık bu yıl rekoltenin yüksek olması sebebiyle 130 liraya kadar düştü. Biz de baklavacılar olarak geçen yıl 90 ila 180 lira arasında sattığımız fıstıklı baklavayı bu yıl Ramazan ayında 65 ila 90 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Fıstıklı baklava fiyatlarına talep arttı. Vatandaş fıstıklı baklavayı bu yıl kiloyla alıyor. Bu Ramazan vatandaşlar kaliteli baklavayı uygun fiyata yiyecek" dedi.
EKONOMİ
Baklava siparişleri rekor kırdı
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Gastronomi kenti Gaziantep’te faaliyet gösteren bir baklava firması tarafından satışa çıkarılan baklava, dikkat çekti.
Kaymağın üzerine eklenen tahinle hazırlanan baklavaya talep, son dönemde arttı.
İsteğe göre fıstıklı veya cevizli olarak üretilen tahinli baklavanın 5 ay süren çalışmayla ortaya çıkarıldığını anlatan Onur İbili, İnovasyon ürünümüzün ismi tahinli baklava. Hem cevizli hem fıstıklı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tahinin faydasını bilen herkes bunu tercih ediyor. Bu lezzetimizden dolayı da yoğun bir talep almaktayız dedi.
Koronavirüs sürecinde vücut direncini de artırması için böyle bir çalışmaya gittikleri ve tahinli baklavayı geliştirdiklerini anlatan İbili, şöyle konuştu:
Özellikle koronavirüs sürecinde vücut direncinin arttırılması için biz tahinli baklavayı geliştirdik. Tahinli baklavamız tabanına on beş kat ince baklava hamuru döşüyoruz. Sonra üzerine bir kaymak ve tahin, tercihe göre ceviz veya fıstık ekliyoruz. Yine bunların üzerine on beş kat ince baklava hamuru döşüyoruz. Sonrasında dilimleyip fırına veriyoruz. 200 derece fırında pişirdikten sonra üzerine şerbet dökerek baklavamızı hazır hale getiriyoruz. Bu ürünümüzü beş aylık bir süreçte tamamladık. Ortaya çıkan bu yeni lezzet vatandaşlarımız tarafından çok beğenildi. Farklı bir lezzet olduğu için tahinli baklava insanlara daha cazip geliyor. Baklavanın kendi tadı var ancak tahin de mahsus bir tat verdiği için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık.
Bildiğiniz baklavaları unutun: Tam 5 ayda hazırlanan bu baklavada talep patlaması yaşanıyor
Gaziantep'te, bir işletme 5 ay süren çalışmanın ardından baklava yaptı. Alışılmış lezzetin çok dışında olan bu baklava, fıstıklı ve cevizlinin pabucunu dama atacak gibi görünüyor. İşte hazırlığı aylar süren baklavanın özelliği...
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Bursa'da baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı.
Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.
Argün Gürol, “İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı dedi.
Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
Bursa'nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.
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Bursa’da bir girişimci kahveli baklava üretti, siparişlere yetişemiyor.
Uzun yıllar baklava imâlatıyla uğraşan İmdat Tekin, hayâlini kurduğu kahveli baklavayı uzun denemeler sonunda üretmeyi başardı. 6 aylık çalışma sonunda yapmayı başardığı baklavanın içinde kahveyle birlikte 13 çeşit ürün bulunuyor. Tekin, kahveli baklavayı tattırdığı 200 kişinin hepsinin beğenmesi üzerine üretime geçti. Çok beğenilen kahveli baklavaya sipariş yağıyor.
Kahveli baklavayı tadanların çok sevdiğini ifade eden İmdat Tekin, Bu işi planladıktan sonra 6 ay üzerinde çalıştık. Kahveli baklavayı yapmak için çok deneme yaptık. Çoğunda başarılı olamadık. Uzun uğraşlar sonunda istediğimiz tadı elde ettik. Bu yaptığımız kahveli baklavayı 200 kişiye tattırdık. Tatlımız beğenilince üretime başladık. Yoğun bir talep var. Kahveli baklavanın da kahve gibi 40 yıl hatırı olsun istedik. Bu baklavanın içinde kuru meyveden oluşan 13 çeşit ürün var. Bu baklava hem kahveli, hem şifalı. Kilosunu 80 liradan satıyoruz dedi.
Kahveli baklava yaptı 200 kişiye tattırdı beğenmeyen olmadı: Şimdi siparişlere yetişemiyor
Bursa'da bir girişimci kahveli baklava üretti, siparişlere yetişemiyor.
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Kentte uzun yıllardır baklava üretimi yapan bir firma, böğürtlen, mor dut, yaban mersini, vişne, nar, patlıcan, mor soğan kabuğunun özlerinden üretilen mor un ile baklava yapımına başladı. Rengi nedeniyle dikkat çeken mor baklavanın kilogram fiyatı ise 100 liradan alıcı buluyor. Son günlerde mor baklavanın gündemde olan bir ürün olduğunu söyleyen işletme sahibi Mehmet Tekin, sağlığa yararlı bir ürün ürettiklerini söyledi.
Mor baklavanın sağlığa faydalı olduğunu söyleyen Mehmet Tekin, “Adana’da şu anda mor baklavayı sadece biz üretiyoruz. Ürünümüz sağlıklı olduğu için Türkiye’nin her ilinden bu baklavamıza talepler var. Midye tatlısı, baklavalarımızı mor undan yapabiliyoruz. Ürünümüzün içinde kesinlikle gıda boyası ve katkı maddesi bulunmamaktadır. Ürünümüz tamamen doğaldır. Mor baklavanın içerisinde çok az bir ekşilik var. Bu ekşilikte baklavanın içerisindeki şekeri kesiyor. Mor un tamamen sağlığımıza zarar vermeyen bir yol izlenerek üretilmiş. Baklavayı yerken unun içerisinde bulunan meyveler şekeri kesiyor ve daha rahat yenilebiliyor. Baklavanın kilogramını 100 lira olarak belirledik. Talepler çok yüksek olduğu için siparişle bu ürünü üretiyoruz” dedi.
Mor baklava üretti siparişlere yetişemiyor: Biraz ekşi biraz tatlı
Adana'da çeşitli meyvelerin özütlerinden elde edilen 'mor un' ile yapılan baklava ilgi görüyor. Sipariş üzerine her şehre mor baklava gönderdiğini söyleyen baklava üreticisi Mehmet Tekin, baklavanın içeriğinde gıda boyası olmadığını belirterek, “Mor un, tamamen sağlığımıza zarar vermeyen bir yol izlenerek üretiliyor” dedi.