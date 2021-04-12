Bursalı tatlıcılardan Ramazan öncesi indirim kararı: Fıstıklı baklavalarda fiyatlar yarıya indi

Özellikle koronavirüs sürecinde vücut direncinin arttırılması için biz tahinli baklavayı geliştirdik. Tahinli baklavamız tabanına on beş kat ince baklava hamuru döşüyoruz. Sonra üzerine bir kaymak ve tahin, tercihe göre ceviz veya fıstık ekliyoruz. Yine bunların üzerine on beş kat ince baklava hamuru döşüyoruz. Sonrasında dilimleyip fırına veriyoruz. 200 derece fırında pişirdikten sonra üzerine şerbet dökerek baklavamızı hazır hale getiriyoruz. Bu ürünümüzü beş aylık bir süreçte tamamladık. Ortaya çıkan bu yeni lezzet vatandaşlarımız tarafından çok beğenildi. Farklı bir lezzet olduğu için tahinli baklava insanlara daha cazip geliyor. Baklavanın kendi tadı var ancak tahin de mahsus bir tat verdiği için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık.