Bursalı ustadan Putin'e ıspanaklı börek

39 yaşındaki börek ustası daha önce dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş.

39 yaşındaki börek ustası daha önce dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş.

39 yaşındaki börek ustası daha önce dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş.

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren börek ustası Hasan Acar, Rusya'dan satın alınan S-400 savunma sistemlerinin teslimatının başlaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için börek açtı.

S- 400 savunma sisteminin ülke savunması için önemli bir girişim olduğunu söyleyen Acar, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, hem uzun yola dayanıklı olması hem de faydalı olması nedeniyle ıspanaklı börek göndermeyi tercih ettik. İnşallah Moskova'ya ve Putin'e kadar ulaşır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i misafir etmek istediğini de kaydeden Hasan Acar, sözlerini şöyle sürdürdü: