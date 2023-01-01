Bursa’nın lezzet şöleni kortejle başladı

Sultan 2. Bayezid Han tarafından 1502 tarihinde çıkarılan, ürünlerin yanı sıra ekmek, çörek, et, meyve ve sebze gibi yiyeceklerin satış kurallarını belirleyen Kanunname-i İhtisab-ı Bursa ile dünyanın ilk standardının hazırlandığı kent olan Bursa'nın lezzetleri, Gastronomi Festivali ile yeniden vitrine çıkıyor. İlki geçtiğimiz yıl yapılan ve 3 günde 400 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan 2. Bursa Gastronomi Festivali, kentin gastronomi alanındaki potansiyelini, bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye'nin her bir yanından gelen akademisyenler, şefler, kanaat önderlerini ağırlayacak festival, birçok yarışmaya ev sahipliği yapacak ve bu işe gönül vermiş öğrencilere eğitim fırsatları sunacak.