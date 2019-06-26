Bütün Avrupa duruşma salonunda

Osman Kavala ve ekibiyle gizli görüşmeler yaparak Gezi olaylarını yönlendiren AB ülkelerinin temsilcileri Silivri’ye çıkarma yaptı. Davanın dün görülen ikinci duruşmasında Hollanda ve İsviçre Başkonsolosları, ABD, Almanya ve Norveç Başkonsolosluğu görevlileri, İngiltere Barosu temsilcisi ile Avrupa Parlamentosu görevlileri yer aldı.

Gezi olayları boyunca George Soros'un Türkiye uzantısı Osman Kavala ve ekibi ile gizli görüşmeler yaparak ayaklanmayı yönlendiren AB ve ABD'liler yine sahnede. AB ve ABD’li diplomatik misyon temsilcileri Kavala’nın yargılandığı Gezi Parkı davasına yoğun ilgi gösteriyor.

Davanın 2. duruşmasına katılanlar arasında Hollanda ve İsviçre Başkonsolosları, ABD, Almanya, Norveç Başkonsolosluğu görevlileri, İngiltere Barosu temsilcisi, Avrupa Parlamentosu görevlileri yer aldı. Davanın ilk duruşmasına katılan isimler arasında Gezi Parkı kalkışması sırasında Türkiye’ye gelen Alman Yeşiller Partisi’nden Claduia Roth da bulunuyor.

SİPARİŞ SORU SORDURTTU

Osman Kavala’nın yabancı diplomatlarla olan ilişki ağını Yeni Şafak geçtiğimiz aylarda deşifre etmişti. Kavala’nın cep telefonunda ‘ABD Büyükelçiliği Yuri’ isimli kişiyle yaptığı 31 Mayıs 2013 saat 18.51’deki görüşmede Yuri isimli kişi, Osman Kavala’ya ABD’nin Gezi Park’nda yaşananlarla ilgili nasıl açıklama yapabileceğine ilişkin tüyo veriyor.

Verilen bu tüyo sonrası harekete geçen Washinghton’daki bağlantılarını kullanarak amacına ulaşıyor. Bu bağlantının ertesi günü yani 1 Haziran 2013’te ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Pisaki’nin Gezi Parkı’yla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

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KONSOLOSUN EVİNDE SIR GÖRÜŞME

Kavala’nın telefon tapeleri arasında ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Metin Ç.’nin aradığı, Kavala’nın yardımcısı Ayşe Nur Türkkolu ile yapılan görüşmede, ‘ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı’nın da katılacağı ABD Başkonsolosu’nun Arnavutköy’deki evinde yapılacak olan görüşmeye çağırdığı belirlendi.

Avrupa ile sıcak temas

Kavala’nın irtibatlı olduğu isimler arasında Alman Federal Meclis üyesi olan ve Gezi Parkı kalkışması için Türkiye’ye gelen Claudia Roth da bulunuyor. Roth davanın geçtiğimiz günkü ilk duruşmasında da Kavala’yı yalnız bırakmayarak izleyiciler arasında yer aldı. Gezi Parkı eylemleri sonrası yapılan görüşmede yüz yüze görüşebilmek için yapılan ikili arasındaki diyalog geçiyor. İsveç Başkonsolosluğu tarafından ise Kavala’nın sahibi olduğu Anadolu Kültür A.Ş ‘ye 2015-2017 yılları arasında 9 işlem ile 704 bin 581 TL gönderildiği tespitler arasında yer alıyor.

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