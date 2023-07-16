Bütün darbeciler gayrimillidir

Ankara’daki 15 Temmuz anmalarının merkez adresi ihanet gecesi darbecilerin saldırdığı TBMM yerleşkesiydi. Meclis’te, 15 Temmuz gecesi darbecilerin ilk bombayı attıkları yerdeki 15 Temmuz Anıtın’a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karanfil bıraktı. Anıtın önüne kurulan kürsüde şehitler için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua ederken, Meclis Camii İmam Hatibi Mehmet Gören de Kur’an-ı Kerim okudu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin, Türkiye’de demokrasiye ve millet iradesine vurulmaya çalışılan prangaların ihanet dolu son halkası olduğunu söyledi. Yılmaz, bütün darbeler ve darbecilerin tabiatları gereği gayrimilli olduğunu söyledi.

Numan Kurtulmuş ise 15 Temmuz gecesi yapılan ihanetin unutulmayacağını söyledi. Kurtulmuş, “15 Temmuz sadece geçmişte kalmış Türkiye siyasi tarihinin kara bir günü ya da kahramanlık destanı yazıldığı bir gece değildir. Bundan sonra sürekli ders alacağımız bir gecedir” diye konuştu. TBMM’deki anmalara HDP dışında Meclis Grubu olan tüm siyasi partiler katıldı.