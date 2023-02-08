Büyük felakette bilanço ağırlaşıyor: 10 ilde 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti

00.51

Adana'da devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Umutlarımız tükenmiş değil, cabalarımızı son ana kadar sürdürmeye devam ediyor. Diğer şehirlerde duyduğumuz güzel haberler gibi ümit ediyoruz güzel haberleri Adana'dan duyurmuş oluruz. 110 tane barajımız var, şu anda 90'ın üzerinde incelemelerini tamamladık. Deprem dönemlerinde risk var diye özen gösteriyoruz. Sultansuyu Barajı'nın devamında yerleşim yeri olmadığı ve devamında da Karakaya Barajı olduğu için suyu boşaltmaya başladık. Minör denilebilecek barajlarda sızıntı var ama önem arz etmiyor. Doluluk oranı da belirli bir düzeyde." ifadelerini kullandı.