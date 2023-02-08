Büyük felakette bilanço ağırlaşıyor: 10 ilde 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar.
AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından Türkiye genelinde milli yas ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 10 kentte OHAL ilan edildiğini bildirdi.
İşte bölgede yaşanan son gelişmeler:
" Uluslararası alanda olsun, gelecek olan ekipler, yerelden gelecek bazı ekipleri de sahaya sevk ediyor olacağız. Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş özelinde ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Tüm bakanlıklarımız ve birimlerimizden 60 bin 218 kişi fiilen sahada görevlendirilmiş, çalışıyor. Türkiye'den bin 500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sevk ediyor olacağız. Jandarma, TSK arama kurtarma ekipleri burada, UMKE burada, gönüllüler burada. Sahada 750 civarı vinç bulunmakta. Toplam 4 bin 794 araç sahada." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Adana Havalimanımız, lojistik konusunda elimizi rahatlattı. 36 helikopterimizle, uçağımız çalışmalarına devam ediyor. Sahra hastanesi kurulduğu yerler var. MEB ve üniversite imkanlarıyla kullandığımız 451 bin 880 kişi gerek barınma, gerekse beslenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar. 1 milyon 100 binlik barınma alanları kapasitesi oluşturulmuş durumda. İller AFAD'ın resmi sitesinde ilan edilecektir. Çadır kentlerimiz kuruluyor afet bölgelerinde. Çadır ve battaniye dağıtımına yoğunlaştık. 1 milyona yaklaşmış durumda battaniye sayımız. 2 milyona taşımayı hedefliyoruz. 100 bin çadır teslimat aşamasında olanlar ve sahada olan. Konya ve Kayseri'de kapanan yollar açılmış durumda. Nur Dağı'ndaki bölgede ulaşıma açılmış durumda. Kızılay sahada. Su ve beslenme ihtiyacında yoğun çaba sarf ediyor. İnşallah yarın bu alanda sorun yaşamadığımıza şahit olacağız. 3 trafonun bakımı tamamlandı. Artık elektriği rahat verebilecek haldeyiz. Enkaz ve yıkım olan yerlerde vermeme konusunda hassasiyet gösterilmekte. Haberleşmede, baz istasyonları kullanılması olayı hem de 3 trafodan kaynaklı bölgelerde jeneratör gerekiyordu. 1500 civarında sahaya ulaşmış durumda. Haberleşme sorununu tamamen çözmüş olacağız yarın itibarıyla. BOTAŞ çalışmaları bitirdikten sonra doğalgaz verilecek alanlar kontrol edilerek, perşembe günü tüm afet bölgesinde doğalgazı veriyor olacağız. 651 tanker yollardaydı, 200'ü ulaşmış durumda. İlave 650 seyyar tanker de bölgeye ulaştı, ulaşıyor. Akaryakıt sorunu da yaşamıyor olacağız. 10 ilimizde 4 ilimizde rahatlamış durumdayız. Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da rahatlamış durumdayız"