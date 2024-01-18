Türkiye, yıllardır beklediği tarihi ana bu gece şahit olacak. İlk kez bir astronotunu uzaya göndererek Dünya'da uzaya kendi vatandaşını gönderenler kulübüne katılacak. Söz konusu gelişme CHP yandaşı Can Ataklı'yı rahatsız etti. Tarihi yolculukta 'Türkiye'nin bir becerisi olmadığını' ve yaşananların 'abartıldığını' söyleyen Ataklı, "Alper Gezeravcı'ya astronot diyemeyiz. Bir anlamda turist olarak gidiyor bunu çok abarttılar." ifadelerini kullandı.