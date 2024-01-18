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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Büyükçekmece Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda, 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısının da olduğu öğrenildi. Operasyonun, imarla ilgili dosyalardan alındığı saptanan rüşvet iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:46 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:05 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Büyükçekmece Belediyesi
Büyükçekmece Belediyesi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli bazı personeller hakkında rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlattı.


Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik "Rüşvet" operasyonu düzenledi.


Nuraydın Sak




Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında


Yapılan çalışmalarda imarla ilgili usulsüzlükler tespit eden ekipler, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak dahil 20 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.


Operasyonun, imarla ilgili bazı dosyaların üzerinden alındığı saptanan rüşvetlerle ilgili düzenlendiği ifade ediliyor.



#Büyükçekmece
#CHP
#belediye
#operasyon
1 gün önce
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