Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli bazı personeller hakkında rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik "Rüşvet" operasyonu düzenledi.
Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
Yapılan çalışmalarda imarla ilgili usulsüzlükler tespit eden ekipler, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak dahil 20 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
Operasyonun, imarla ilgili bazı dosyaların üzerinden alındığı saptanan rüşvetlerle ilgili düzenlendiği ifade ediliyor.