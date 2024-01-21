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Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk zincirine Büyükçekmece Belediyesi de eklendi. Hasan Akgün’ün başkanı olduğu Büyükçekmece Belediyesi’nin, temel atılmadan inşa edilen 140 lüks villalık projeye rüşvet karşılığı imar verdiği ortaya çıkmış, Belediye başkan yardımcısı ve imar müdürünün de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

14:09 - 21/01/2024 Pazar
DHA
Büyükçekmece Belediye'sine rüşvet operasyonu
Büyükçekmece Belediye'sine rüşvet operasyonu

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda bir inşaat firması tarafından Nisan 2024'te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edildi. Belediye görevlilerinin rüşvet karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiğini belirleyen ekipler,  raporları üniversite öğretim görevlilerinden kurulu bilirkişi heyetine gösterdi. Heyet çalışmalarında 2 ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alındı. Bunun üzerine polis,  şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç.'nin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.





#CHP
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#operasyon
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