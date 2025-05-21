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Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde deprem: Uzmanlardan ilk açıklama geldi

Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde deprem: Uzmanlardan ilk açıklama geldi

09:2221/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi dün akşam saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan önemli bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan,
“4.2 büyüklüğünde beklenen bir artçı depremdir. Sıkıntı yok”
ifadelerini kullandı.
Uzman isim, depreme karşı alınması gereken en temel önlemi ise
“sağlam yerde sağlam yapı”
sözleriyle özetledi.

Prof. Dr. Naci Görür

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'daki 4.0 büyüklüğündeki deprem hakkında şu ifadeleri kullandı;


"Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde . 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."


Prof. Dr. Bektaş


"4.0 büyüklüğündeki Büyükçekmece-İstanbul depremi 22 Nisan'daki 6,2'lik depremin artçısıdır. Orta Marmara Çukurundan Kumburgaz Çukuru ve İstanbul'a doğru depremsellik ve creep derinliği sığlaştığından 6,2 depremi Büyükçekmece önlerinde durdurulmuştur. Korkulacak bir durum yok. Geçmiş olsun."



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