Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde deprem: Uzmanlardan ilk açıklama geldi

Uzman isim, depreme karşı alınması gereken en temel önlemi ise

Uzman isim, depreme karşı alınması gereken en temel önlemi ise

"Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde . 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."