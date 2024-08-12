Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği

Gaziantep’te bir vatandaş, kahramanlık ve fedakarlık simgesi olan Antep Savunması Şehitliği’nin önünden geçerken, kapıyı öptü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi’nin önünden geçen bir vatandaş kapıyı öptü. Bu anlamlı hareket, şehitlerin aziz hatıralarına olan saygının ve minnetin bir göstergesi olarak görüldü.