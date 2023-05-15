Büyükşehirlerde sandık dengesi

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Bursa, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Manisa ve Malatya’da Erdoğan’ın oyları Kılıçdaroğlu’nun üzerinde çıktı.
Kılıçdaroğlu ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya Diyarbakır, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Mersin ve Mardin’de seçim listelerinde öne çıktı.
EN BÜYÜK FARK MARAŞ’TA
Adaylar arasında büyükşehirlerde en büyük oy farkı Kahramanmaraş’ta ortaya çıktı. Kahramanmaraşlı seçmenlerin yüzde 71,9’u Erdoğan’a oy verirken Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 22 oy çıktı. Büyükşehirlerde en büyük ikinci fark Malatya’da oluştu. Bu şehirde yüzde 42’lik fark ile Erdoğan lehine Malatya’da oldu. Kılıçdaroğlu ise CHP’nin kalesi İzmir’de yüzde 62 alırken Erdoğan İzmirlilerden yüzde 32 oy aldı.
VEKİLDE AÇIK ARA AK PARTİ
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 30 büyükşehirde sonuçların yarı yarıya çıkmasına karşın Meclis’e giren isimlerde AK Parti büyük çoğunluğu almış durumda. Toplamda 30 büyükşehirden 190 vekil çıkarılırken CHP’li vekiller listelerinde ittifak ortaklarının yer almasıyla birlikte sayısını 122’ye ulaştırdı.