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Büyükşehirlerde sandık dengesi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 30 büyükşehirden 15’i Cumhurbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan’ı seçerken, 15’i de Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih etti.

Haber Merkezi
04:00 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bursa, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Manisa ve Malatya’da Erdoğan’ın oyları Kılıçdaroğlu’nun üzerinde çıktı.

Kılıçdaroğlu ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya Diyarbakır, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Mersin ve Mardin’de seçim listelerinde öne çıktı.

EN BÜYÜK FARK MARAŞ’TA

Adaylar arasında büyükşehirlerde en büyük oy farkı Kahramanmaraş’ta ortaya çıktı. Kahramanmaraşlı seçmenlerin yüzde 71,9’u Erdoğan’a oy verirken Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 22 oy çıktı. Büyükşehirlerde en büyük ikinci fark Malatya’da oluştu. Bu şehirde yüzde 42’lik fark ile Erdoğan lehine Malatya’da oldu. Kılıçdaroğlu ise CHP’nin kalesi İzmir’de yüzde 62 alırken Erdoğan İzmirlilerden yüzde 32 oy aldı.

VEKİLDE AÇIK ARA AK PARTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 30 büyükşehirde sonuçların yarı yarıya çıkmasına karşın Meclis’e giren isimlerde AK Parti büyük çoğunluğu almış durumda. Toplamda 30 büyükşehirden 190 vekil çıkarılırken CHP’li vekiller listelerinde ittifak ortaklarının yer almasıyla birlikte sayısını 122’ye ulaştırdı.


İstanbul Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları
İstanbul Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları

2023 İstanbul seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları ve sandık sonuçları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için oy verme işlemi saat 17.00’de sona eriyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy verme işleminin sona ermesiyle 14 Mayıs İstanbul seçim sonuçları ve ilçe oy oranları YSK tarafından açıklanıyor. İstanbul Cumhur İttifakı oy oranı, Millet ve ATA İttifakı oy oranları da belli olacak. İstanbul AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, diğer partilerin oy oranları ve çıkardıkları milletvekili listesi anbean Yeni Şafak’ta. İnteraktif Marmara Bölgesi İstanbul seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında CANLI HARİTA olarak yayınlanacak.

Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.



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TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON