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Cadde ortasında kanlı infaz

Cadde ortasında kanlı infaz

04:001/04/2025, الثلاثاء
G: 1/04/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Görgü tanıkları saldırının uzun namlulu tüfekle yapıldığını ifade etti.
Görgü tanıkları saldırının uzun namlulu tüfekle yapıldığını ifade etti.

Şanlıurfa’da cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş hayatını kaybetti. Olay dün öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesi Karakoyunlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde yürüyen Yusuf Aydoğdu (32) ile kardeşi Yakup Aydoğdu (29), henüz kimliği belirlenemeyen zanlı veya zanlılarca silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakup ve Yusuf Aydoğdu kardeşlere ilk müdaha olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralı kardeşler sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görgü tanıkları saldırının uzun namlulu tüfekle yapıldığını ifade etti.



#Şanlıurfa
#saldırı
#ölüm

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