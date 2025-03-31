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İki kardeşe sokak ortasında kanlı pusu

İki kardeşe sokak ortasında kanlı pusu

23:1631/03/2025, Pazartesi
IHA
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Pompalı tüfekle düzenlenen saldırı sonucu yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.
Pompalı tüfekle düzenlenen saldırı sonucu yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te cadde üzerinde bir şahıs, iki kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği kardeşler kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırgan da yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bursa Caddesi'nde meydana gelen olayda Ömer K., henüz bilinmeyen bir sebeple iki kardeşe pompalı tüfekle ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Adnan E. ve Turan E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından
Bozüyük Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırgan Ömer K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


#Bilecik
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