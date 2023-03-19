Çadır mescitler Ramazan’a hazır

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaklaşan Ramazan ayı için hazırlıklar devam ediyor. 55 caminin yıkıldığı, 468 caminin ise ağır hasar ve hasar gördüğü kentte bu ibadethanelerin yerine çadır mescitler oluşturuluyor. Az hasarlı camiler ise temizlenerek ibadete hazır hale getiriliyor.

KÖYLERE DE KURULACAK

Kahramanmaraş’ta koordinatör olarak görevlendirilen Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, kentteki Ramazan hazırlıklarını anlattı. Ramazan’da ibadetlerin rahat şekilde yapılabilmesi için gayret sarf edildiğini anlatan Altunkaya, “İhtiyaç olan yerlerde çadır mescitlerin kurulması devam ediyor. Kahramanmaraş merkezinde 43 çadır mescit kuruldu, ihtiyaç olan köylerimizde de tespitler yapıldı ve ramazana kadar hepsi tamamlanacak. Ağır hasarlı veya hiç hasarı olmayan yerlerde camilerimiz açık, orada ibadetler devam edecek. Kahramanmaraş’ta ibadet konusunda inşallah herhangi bir eksik bırakmadan kardeşlerimizin Ramazan ayını, teravihlerini ve oruçlarını en iyi şekilde ifa edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya çalışıyoruz. Ramazan ayı gelmeden bunların hepsini inşallah tamamlamış olacağız” dedi.

İFTAR PROGRAMI DA OLACAK

İftar programlarıyla ilgili de çalışma yapıldığını dile getiren Altunkaya, “İki yerde iftar programı planlanmakta. Bir tanesi Ulu Cami’nin ön tarafında olacak, diğer yer ise planlanma aşamasında” diye konuştu. Altunkaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yerleşkesindeki Avşar Çadır Kenti’nde depremzedelere sıcak yemek verildiğini ve ramazan ayı boyunca hem sahurda hem iftarda yemek çıkmaya devam edeceğini söyledi.

28 camide 1680 kişi barınıyor

Müftü Ahmet Celalettin Altunkaya, depremde hasar görmeyen camilerde vatandaşlara barınma imkanı da sağlandığını dile getirerek, “28 camimizde 1680 civarında kardeşimiz bu imkanlardan faydalanıyor. Onlar da peyderpey gün geçtikçe evlerine veya konteynerlere geçmeye devam ediyor. İnşallah ramazan ayından evvel bütün kardeşlerimizi huzurlu, daha müreffeh, daha insani şartlara haiz olan yerlerde barındırmış olacağız. Kardeşlerimiz istedikleri takdirde camilerde kalmaya devam edecektir” diye konuştu.

375’ten fazla noktada iftar sofrası kurulacak

Kahramanmaraş’ta Ramazan’da 375’ten fazla noktada afetzedeler için iftar sofrası kurulacak. Depremlerin ardından bölgede görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, iftar hazırlıklarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Şehrimizin ana arterlerinde iftar çadırları açılabilecek yerlerimizi belirledik. Bu manada planlamalarımızı yaptık. Ramazan’da 375’ten fazla noktada iftar sofraları kurulacak. Bu sayıyı 400’e çıkarmak istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız alanda, depremin ilk günlerinden itibaren Kızılay’ın koordinasyonunda yemek hizmetini devam ettirmekte.”

MANEVİ PROGRAMLAR DA YAPILACAK

İftar çadırı kurmak isteyen ve kendileriyle irtibata geçen belediyelere gereken kolaylığı sağladıklarını anlatan Dağlı, “İsteyen vatandaşlarımız iftar çadırlarında masa sandalyelere oturmak suretiyle iftarlarını açabilecek. Ramazan’ın maneviyatı, bereketi ayrı bir husus. Bu manada milletimizin çok fazla teveccüh gösterdiğini biliyoruz. Ramazanda manevi programlar da yine yapılacak” diye konuştu.











