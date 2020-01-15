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POLİTİKA

Çadır tiyatronuzu Kandil’e kurun!

MHP lideri Bahçeli, HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın tiyatro oyununa övgü düzenlerin bu milletin ruh köküne yabancı olduğunu belirterek, “CHP’ye diyorum ki çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil’de kurun ya da Pensilvanya’ya açın. Emin olun kapalı gişe oynatırsınız” dedi. Bahçeli, tedavi sürecinde kendisini arayıp soran herkese teşekkür etti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli’nin rahatsızlığı nedeniyle 1 Ekim’den beri toplanmayan MHP TBMM Grubu dün ilk kez bir araya geldi. Grupta konuşan MHP lideri önemli mesajlar verdi:

Türkiye ve Rusya’nın ortaklaşa mücadele ve müdahalesiyle Libya’da şimdilik ateşkes çağrıları karşılık buldu. Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin’in görüşmeleri, Moskova’ya giden Dışişleri Bakanı’nın Libya’daki taraflarla temas trafiği ve uzlaşma arayışları memnuniyet vericidir. Türkiye atak ve aktif bir dış politika aracılığıyla her meselede söz hakkını sabırla kullanmış, nihayetinde sabrının meyvelerini toplamıştır.

Fotoğraf: Arşiv

EZBERLER BOZULDU

Türkiye doğru zamanda doğru politikalarla konum almıştır, Akdeniz’deki ezberler bozulmuştur... Libya konusu bizim için gelecek meselesidir. Dayatmalara boyun eğmeyen siyasi iradeye karşı çıkmak, vatan severlikle nasıl bağdaşacaktır. CHP neden sızlanıyor. Akdeniz’deki güç oyunlarına Türkiye’nin girmesi zilleti neden kışkırtıyor. Kimden emir alıyorlar. Yunanistan, Hafter, Sisi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri rahatsız, şuna bakın ki CHP de rahatsız... Geçici ateşkesin sürmesi umut vericidir ancak CHP bundan bile rahatsız...

TİYATRONUZU KANDİL’DE KURUN

  • Terörist Demirtaş’ın Devran isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. CHP’ye diyorum ki çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil’de kurun ya da Pensilvanya’ya açın. Emin olun kapalı gişe oynatırsınız, hasılat rekorları kırarsınız. Fakat Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın, satmaya kalkışmayın, zira sattırmayız, müsaade etmeyiz.

OYNAT 01:18
"Terörist Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize Diyarbakır'a gelin"
Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan acılı baba Süleyman Aydın, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öyküsünün tiyatrosuna katılan CHP'lilere tepki gösterdi. Aydın, 'Terörist Selahattin Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize Diyarbakır'a gelin' diyerek sitem etti.


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