'Çakma İmamoğlu' muhalifleri heyecanlandırdı: 'Çıktı mı?'

Ekrem İmamoğlu'na benzediğini iddia ederek açtığı canlı yayında para yağmuruna tutulan Yılmaz B.'nin yeni paylaşımın ardından, muhalifler sevinçlerini dile getirerek videoya ardı ardına yorumlar yaptı. Bazı CHP'liler ise 'Çıktı mı?' diye sordu.
Binlerce lira topladı
Binlerce liralık hediye toplayan ve İmamoğlu’na çok benzediği iddia edilen Yılmaz B. Tik Tok hesabından yeni bir paylaşım daha yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Muhalifler serbest bırakıldı sandı
Yılmaz B. el sallayarak çat kapı bir eve misafir gelmiş gibi yaparak video yayımladı.
Daha önce de Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Serdar G'nin muhalifleri heyecanlandırmış açtığı canlı yayınlarla binlerce lira para kazandığı iddia edilmiş ve fenomen haline gelmişti.