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'Çakma İmamoğlu' muhalifleri heyecanlandırdı: 'Çıktı mı?'

'Çakma İmamoğlu' muhalifleri heyecanlandırdı: 'Çıktı mı?'

13:038/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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TikTok'ta canlı yayın yapan Yılmaz Başkan isimli kullanıcı Ekrem İmamoğlu'na benzerliğini kullanarak bağış topladı.
TikTok'ta canlı yayın yapan Yılmaz Başkan isimli kullanıcı Ekrem İmamoğlu'na benzerliğini kullanarak bağış topladı.

Ekrem İmamoğlu'na benzediğini iddia ederek açtığı canlı yayında para yağmuruna tutulan Yılmaz B.'nin yeni paylaşımın ardından, muhalifler sevinçlerini dile getirerek videoya ardı ardına yorumlar yaptı. Bazı CHP'liler ise 'Çıktı mı?' diye sordu.

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na benzerliği ile sosyal medya platformu
TikTok,
üzerinden para kazanmaya başlayan Yılmaz B. isimli şahıs
"Her şey çok güzel olacak"
d
iyerek para kazanmaya başlamıştı.

Binlerce lira topladı


Binlerce liralık hediye toplayan ve İmamoğlu’na çok benzediği iddia edilen Yılmaz B. Tik Tok hesabından yeni bir paylaşım daha yaparak dikkatleri üzerine çekti.



Muhalifler serbest bırakıldı sandı


Yılmaz B. el sallayarak çat kapı bir eve misafir gelmiş gibi yaparak video yayımladı.



200 binden fazla izlenen o videonun altına ise birçok kişi İmamoğlu’nun hapisten çıktığını zannederek,
"şükürler olsun, çıktı mı?
" yorumları yaptı.


Daha önce de Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Serdar G'nin muhalifleri heyecanlandırmış açtığı canlı yayınlarla binlerce lira para kazandığı iddia edilmiş ve fenomen haline gelmişti.




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