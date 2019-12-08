Çaldılar oğlumu

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Sevdet Demir, oğlu Fatih’in 4 yıl önce Hani ilçesinde ekmek fırınında çalışırken HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyledi. Oğlunun terör örgütü tarafından Suriye’ye götürüldüğünü kaydeden Demir, onu her yerde aradıklarını, Irak ve Suriye’ye de gittiklerini belirtti. “Oğlum şimdi Suriye’de. HDP oğlumu çaldı. Onların adamları gençlerin fikirlerini değiştirdiler. Oğlumu ne yapıp ettiler, beynini yıkadılar” diyen Demir, oğlu için eylemini sonuna kadar sürdüreceğini dile getirdi. Demir, şunları söyledi: “Oğlum için hayallerim vardı. Bırakmadılar, oğlumu benden çaldılar. Ben hakkımı helal etmiyorum. Oğlum, seni çok özledik. Yolunu bekliyoruz. Gittiğin yol, yol değil. Sizi kandırdılar. Sizi kandıranlar, kendi evinde, işinde gücünde. Oğlum fırsat bulursan durma kaç, gel annene. Ben burada oturuyorum. Hastayım ama senin için buradayım. Seni almadan eve dönmeyeceğim.”

5 terörist paket

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeksizin devam ediyor. Türkiye sınırları dahilinde terörist sayısı 500'ün altına düşen PKK, güvenlik güçlerinin kararlı takibatıyla gün geçtikçe daha da eriyor. Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri iç güvenlik operasyonları kapsamında Muş'un Şenyayla ilçesi kırsalında 5 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Hava destekli operasyona ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanlığı, PKK'lıların silahlarıyla birlikte öldürüldüğünü, bölgede arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.