Çalıkuşları başkentte

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye genelinde eğitimde farklılık oluşturarak başarılı çalışmalara imza atan öğretmenler bugünden itibaren Ankara’da ağırlanacak.

İNGİLİZCE ONDAN SORULUR

Selda Kul Baştürk (en sol ön)

Şehit öğretmen yakınları ile gazi ve engelli öğretmenlerin de arasında bulunduğu 140 öğretmenden bazılarının hikayesi şöyle: Eskişehir Odunpazarı Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce öğretmenlerinden Selda Kul Baştürk, derslerinde farklı ve yenilikçi yöntemleri kullanarak, öğrencilerine yabancı dil derslerini sevdirdi.

TEKNOLOJİK ÇALIŞTI

Giresun Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri öğretmenlerinden Tarık İçten ise okulunda artırılmış gerçeklik teknolojileri konusunda fark yaratan çalışmaları ile dikkati çekti. Hatay Kırıkhan Ticaret Borsası Ortaokulu teknoloji ve tasarım öğretmenlerinden Metin Güven ise kodlama, 3D yazıcılar ve STEM konularında 16 okuldan 400 öğrenciye eğitim verdi.

GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDU

Fatma Nur Yıldırım

Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Fatma Yıldırım, Sokak Çocuklarına Yardım Kampanyası Projesi yürüttü. Gönül Köprüsü Projesi, Öğretmenler Tiyatro Grubu, Yazar-Şair Öğrenci Buluşması Projesi, Harezmi Eğitim Modeli, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı gibi projelere katıldı.

EĞİTSEL ORTAM OLUŞTURDU

Konya Meram İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu Müdürü Ramazan Dursun ise eğitim öğretim ortamlarının 21. yüzyıl becerileri ve 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda hazırlanması çalışmaları ile okulunun kurumsal kapasitesini artırdı. Ramazan öğretmen, sanat, İngilizce ve trafik sokağı gibi eğitsel ortamları hayata geçirdi.

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OTOMOTİVDE İMZASI VAR

Bursa Nilüfer’de Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motorlu taşıtlar öğretmeni Kutlu Tek, Türkiye’nin ilk otomotiv temalı kariyer günlerinin düzenlenmesinde emeği geçti. Kutlu öğretmen, Avrupa Birliği projelerine katılarak deneyimlerini aktardı.

Etkinlik dolu Öğretmenler Günü

MEB öğretmenleri 24 Kasım’da kültür-sanat ve spor etkinliklerinde buluşturacak. program kapsamında, Türk operasının ünlü isimleri Murat Karahan ve Feryal Türkoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Orkestrası, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Devlet Halk Dansları Topluluğu ve “Anadolu Ateşi” öğretmenler için sahne alacak. Öğretmenler Kupası’nın ödül töreni de 23 Kasım’da yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek. Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenleri kabul edecek.