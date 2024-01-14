Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak

Türkiye, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimi için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi işliyor. Seçmen listeleri, muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Peki listede adı olmayanlar ne yapacak? Detaylar haberimizde.