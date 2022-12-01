Çalışma tamam Erdoğan’a sunacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile ilgili çalışmaların bitirildiğini fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a henüz sunulmadığını belirtti. Bakan Bozdağ, Ankara’da gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. TTB ile ilgili çalışmaların bitirildiğini söyleyen Bozdağ, “Çalışmayı neticelendirdik ama Sayın Cumhurbaşkanımıza henüz sunmadık” dedi.

BU HAFTA MECLİS’E GELECEK

Anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Anayasa’nın son şekli verildi” ifadelerini kullandı. Başörtüsü düzenlemesine ilişkin de konuşan Bozdağ, “Bu hafta ya da önümüzdeki hafta Mecliste olacak. Muhalefet ile Meclise sunulduktan sonra temas olabilir” açıklamasında bulundu.