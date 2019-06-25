Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Cami önünde şampanyalı kutlama
İSTANBUL

Cami önünde şampanyalı kutlama

İstanbul seçimlerinin ardından sokaklarda kutlama yapan bazı CHP’liler camiye de saygısızlık yaptı. Maltepe meydanında toplanan kalabalıktan bir kişi Maltepe Merkez Camisi’ne dönerek şampanya patlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seçim kutlamaları sırasında bir CHP’linin Maltepe Merkez Camisi’ne doğru şampanya patlatması büyük tepki çekti.
Seçim kutlamaları sırasında bir CHP’linin Maltepe Merkez Camisi’ne doğru şampanya patlatması büyük tepki çekti.

Yenilenen İstanbul seçimlerini CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından, sözde kutlama yapan CHP ve HDP’liler büyük bir rezilliğe imza attı. Ellerine aldıkları alkol şişeleri sokaklara çıkan İmamoğlu taraftarları gece geç saatlere kadar küçük çocukların arasında alkol içti. HDP’nin de resmi olmasa da söylem yönünden destek verdiği CHP, İYİ Parti ittifakının taraftarları alkol şişeleri ile yaptıkları skandal kutlamayı Maltepe meydanında bir adım ileriye götürdü. Emniyet Müdürlüğünün yanı başında Maltepe medyanında toplanan kalabalıktan bir kişi Maltepe Merkez Cami’nin hemen karşısında şampanya şişesi patlattı.

CHP-HDP EL ELE ALKOL DUVARINI AŞTI

Sabaha kadar kutlama yapan CHP ve HDP’liler seçim zaferlerini ellerindeki alkol şişeleri ile kutladı. Bazı vatandaşlar ise otoyol ortasına oturarak küçük çocukların gözleri önünde alkol içti. 31 Mart seçimleri iptal edilmeden önce de İBB binasının bulunduğu Saraçhane meydanında toplanan İmamoğlu taraftarları ellerindeki alkol şişeleri ile gece geç saatlete kadar kutlama yapmış ve görüntüler büyük tepki çekmişti.

AK PARTİLİ GÖREVLİYE SALDIRI

Bahçelievler’deki bir imam hatip lisesinde bulunan AK Partili sandık görevlilerine CHP’liler tarafından sözlü ve fiziki saldırı yapıldı. Diğer vatandaşların engellemeleri sonucu AK Partili görevliler saldırıdan kurtulurken, olay yerine gelen polis ekipleri, AK Partililere sözlü ve fiziki müdahalede bulunan bir CHP’liyi gözaltına aldı. Bu esnada CHP’linin gözaltına alınmasına tepki gösteren aralarında HDP’lilerin de bulunduğu bir grup yoldan geçen araçlara saldırdı.

REKLAM

PKK ve Esed’te İmamoğlu sevinci
DÜNYA
PKK ve Esed’te İmamoğlu sevinci
Daha çok hedefimiz var

Daha çok hedefimiz var

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimleri sonrası teşekkür mesajı.
Seçim bittiartık işimize bakalım

Seçim bitti
artık işimize bakalım

​İş dünyası, ekonomide vites büyütme çağrısı yaptı.​
Tek dertleri Erdoğan

Tek dertleri Erdoğan

​Batı medyası, İstanbul seçimlerinin ardından kin ve nefret kustu.
Gezi'nin beyni<br>hesap veriyor

Gezi'nin beyni
hesap veriyor

​Gezi olaylarının organizatörleri ile beyin takımı hakim karşısına çıktı.
Yaz tarifesinde kullanılmayacak

Yaz tarifesinde kullanılmayacak

​THY, havacılık sektöründe krize yol açan uçakla ilgili kararını verdi.
İran'a drone yanıtı

İran'a drone yanıtı

​Trump ek yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı.
Katar'dan<br>dev sevkiyat

Katar'dan
dev sevkiyat

Türkiye, 207 bin metreküplük LNG ithal etti.
MEB takvimi açıkladı

MEB takvimi açıkladı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 9 Ağustos'ta.

Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

Mersin'de yük treni minibüs biçti. Ölü ve yaralılar var.
Sıcak hava geliyor

Sıcak hava geliyor

​Meteorolojiden Türkiye geneline sıcaklık uyarısı yapıldı.
Arap gençleri:<br>Lider Erdoğan

Arap gençleri:
Lider Erdoğan

Arap dünyasında yapılan anket ilginç sonuçlar ortaya koydu.
İki savaş uçağı düştü

İki savaş uçağı düştü

Pilotlar kendini fırlatarak kurtuldu.
Listeye 4 çizik birden

Listeye 4 çizik birden

Tunceli'de biri turuncu 3'ü gri listede bulunan teröristler öldürüldü.
Hangi yaptırım<br>olursa olsun S-400'ü aldık

Hangi yaptırım
olursa olsun S-400'ü aldık

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert sözler.
Kaçan darbeci öldürüldü

Kaçan darbeci öldürüldü

​Etiyopya'da darbe girişimi bastırılmıştı.
81 ile kayısı uyarısı

81 ile kayısı uyarısı

'Malatya' ismini kullananlara yönelik dava açılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.