Cami önünde şampanyalı kutlama

Yenilenen İstanbul seçimlerini CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından, sözde kutlama yapan CHP ve HDP’liler büyük bir rezilliğe imza attı. Ellerine aldıkları alkol şişeleri sokaklara çıkan İmamoğlu taraftarları gece geç saatlere kadar küçük çocukların arasında alkol içti. HDP’nin de resmi olmasa da söylem yönünden destek verdiği CHP, İYİ Parti ittifakının taraftarları alkol şişeleri ile yaptıkları skandal kutlamayı Maltepe meydanında bir adım ileriye götürdü. Emniyet Müdürlüğünün yanı başında Maltepe medyanında toplanan kalabalıktan bir kişi Maltepe Merkez Cami’nin hemen karşısında şampanya şişesi patlattı.

CHP-HDP EL ELE ALKOL DUVARINI AŞTI

Sabaha kadar kutlama yapan CHP ve HDP’liler seçim zaferlerini ellerindeki alkol şişeleri ile kutladı. Bazı vatandaşlar ise otoyol ortasına oturarak küçük çocukların gözleri önünde alkol içti. 31 Mart seçimleri iptal edilmeden önce de İBB binasının bulunduğu Saraçhane meydanında toplanan İmamoğlu taraftarları ellerindeki alkol şişeleri ile gece geç saatlete kadar kutlama yapmış ve görüntüler büyük tepki çekmişti.

AK PARTİLİ GÖREVLİYE SALDIRI

Bahçelievler’deki bir imam hatip lisesinde bulunan AK Partili sandık görevlilerine CHP’liler tarafından sözlü ve fiziki saldırı yapıldı. Diğer vatandaşların engellemeleri sonucu AK Partili görevliler saldırıdan kurtulurken, olay yerine gelen polis ekipleri, AK Partililere sözlü ve fiziki müdahalede bulunan bir CHP’liyi gözaltına aldı. Bu esnada CHP’linin gözaltına alınmasına tepki gösteren aralarında HDP’lilerin de bulunduğu bir grup yoldan geçen araçlara saldırdı.

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