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Cami tuvaletinde vuruldu: Yardımına cemaat koştu

Cami tuvaletinde vuruldu: Yardımına cemaat koştu

14:317/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
DHA
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Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Ensar Camisi'nin tuvaletinde A.L. (40), silahla vurulmuş halde yaralı bulundu.

Olay saat 12.30 sıralarında Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki Ensar Camisi'nin tuvaletinde meydana geldi.

İddiaya göre silah sesini duyan cami cemaati, tuvalete gittiğinde A.L.'yi göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu. Camidekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.L., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.L.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.






#Kocaeli
#Cami
#Silahla Yaralama

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