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Can Atalay hakkında genel görüşme talebi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi

CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin (AYM) Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi işlemi ile ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesi, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AYM kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi, kendi içtihadını yok saymış, kendi içtihadından kopmuş, Anayasa'mızın 85'inci maddesine açıkça aykırı işlem tesis etmiştir" dedi.

21:28 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 22:02 - 16/08/2024 Cuma
AA
TBMM'de gerçekleştirilen oturum
TBMM'de gerçekleştirilen oturum

Olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi işlemi ile ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.

Can Atalay önergesi kabul edilmedi

Siyasi parti gruplarının ve önergenin ilk imza sahiplerinin konuşmalarının ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan elektronik oylama sonucunda, önerge kabul edilmedi.

Olağanüstü toplantı gündeminin tamamlanması sonrasında CHP'nin, TBMM'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergesi oylamaya sunuldu. Bu önerge de kabul edilmedi.

Önergelerin kabul edilmemesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

AK Parti'li Güler: AYM, kendi içtihadını yok saymış

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin,
"Anayasa Mahkemesi, kendi içtihadını yok saymış, kendi içtihadından kopmuş, Anayasa'mızın 85'inci maddesine açıkça aykırı işlem tesis etmiştir
" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Güler'den 'Can Atalay' açıklaması: AYM anayasaya ‘aykırı’ işlem tesis etmiştir

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin, "Anayasa Mahkemesi, kendi içtihadını yok saymış, kendi içtihadından kopmuş, Anayasa'mızın 85. maddesine açıkça aykırı işlem tesis etmiştir. Anayasa Mahkemesi, Anayasa maddelerine geçmişte uymuş, 2020'de, 2021'de uymuş, 'Ben bu konuda yetkili ve görevli değilim' diyor. Şimdi garip bir dolambaçlı yola girerek bu sefer farklı bir kavram kullanıyor. Meclis'te olağanüstü toplantıya, toplantı yeter sayısı sağlanırsa gireceğiz. Orada yine beyanlarımızı, açıklamalarımızı Genel Kurulda söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.




#Can Atalay
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