Can Atalay hakkında genel görüşme talebi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dün Ankara’dan dünyaya seslendi. Abbas TBMM’de ayakta alkışlanan konuşmasında Batı Şeria’daki Filistin yönetimi olarak Gazze’ye gideceklerini duyurdu: Hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze’ye gitme kararı aldık. Bizim hayatımız Gazze’deki bir çocuğun hayatından daha değerli değil. Ya zafer ya şehadet.