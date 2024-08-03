Can Atalay yemine takılır

Yeni Şafak'a konuşan kaynaklar muhalefetin kararı yanlış okuduğunu ısrarla olayı çarpıtmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Kararda vekilliğe dönüş yolunu açan bir hüküm yok. Zaten yemin etmemiş, hükmen tutuklu bir kişinin vekilliğinin düşürülmesiyle yemin eden bir milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi aynı şey değil. Bu durumda da Atalay'ın vekilliği zaten düşmüş olduğu için Enis Beberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu ile aynı yargılamaya tabi değil. Sonuçta Atalay serbest kalsa vekilliğe dönüşü için Meclis'e yapılacak herhangi bir başvuru sonuçsuz kalır."