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Can Atalay yemine takılır

TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine neden olan yargı kararının AYM tarafından hükümsüz sayılmasının ardından Meclis'te Atalay'ın vekilliğe dönüş yolunun açık olup olmadığı tartışılıyor.

Uğur Duyan
04:00 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:57 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Can Atalay.
Can Atalay.

AK Parti kaynakları; yemin etmediği için Atalay'ın vekilliğe dönüş yolunun kapandığını ifade ederken, CHP’nin Atalay'ın yeniden vekilliğe dönüşü için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunması bekleniyor.

CHP ÇAĞRI YAPACAK

Yeni Şafak'a konuşan kaynaklar muhalefetin kararı yanlış okuduğunu ısrarla olayı çarpıtmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Kararda vekilliğe dönüş yolunu açan bir hüküm yok. Zaten yemin etmemiş, hükmen tutuklu bir kişinin vekilliğinin düşürülmesiyle yemin eden bir milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi aynı şey değil. Bu durumda da Atalay'ın vekilliği zaten düşmüş olduğu için Enis Beberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu ile aynı yargılamaya tabi değil. Sonuçta Atalay serbest kalsa vekilliğe dönüşü için Meclis'e yapılacak herhangi bir başvuru sonuçsuz kalır."



#Can Atalay
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#TİP
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