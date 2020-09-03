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Gündem Bigada 5 aracın karıştığı 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ÇANAKKALE

Çanakkale haberleri: Biga'da 5 aracın karıştığı 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Biga'da 5 aracın karıştığı 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 5 aracın karıştığı 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken kamyon sürücüsü İsmail Çetin, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Kazada yaralananlar hastahaneye kaldırıldı.
Kazada yaralananlar hastahaneye kaldırıldı.

Biga-Bandırma karayolunun Şirinköy mevkisindeki 2 ayrı kaza, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Kenan Türk'ün kullandığı 17 KD 436 plakalı traktör, Şerafettin Dam (33) yönetimindeki 35 PNP 30 plakalı kamyonla çarpıştı. Bu sırada karşı şeritte kazayı gören 45 VN 779 plakalı kamyonun sürücüsü İsmail Çetin (48), kazazedelere yardım etmek için durdu. Ancak kamyonun durduğunu fark edemeyen İsmail Karagöz (62) idaresindeki 16 R 3848 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Aydın’ın (56) kullandığı 34 BNM 032 plakalı araç, zincirleme kaza yaptı.

DHA
Zincirleme kazaya 5 araç karıştı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı


Kazada, sürücüler Kenan Türk, Mehmet Aydın, İsmail Karagöz ile yolcu Ömer Kahraman (65) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Kahraman (90) ise hayatını kaybetti. Kahraman'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan kamyon sürücüsü İsmail Çetin, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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