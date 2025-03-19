Çanakkale Zaferi coşkuyla kutlandı: 110. yıl gururu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Çanakkale’de de ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 Sayılı Kanun'la Çanakkale'ye verilen "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından Türk bayrağına toka edildi. Güler'in altın madalya takmasının ardından öptüğü Türk bayrağının göndere çekilmesiyle saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende, Çanakkale Boğazı'nda demirli "TCG Kınalıada" korvetinden 21 pare top atışı yapıldı.

Yaşar Güler

BOĞAZDA RESMİGEÇİT

İkinci tören Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, düzenlendi. Türk milletinin kahramanlık destanının "Yüz Onun" temasıyla yad edildiği törende, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurlar Çanakkale Boğazı'nda resmigeçit yaptı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, askeri ve siyasi erkan katıldı.

Cevdet Yılmaz

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN MİLAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Çanakkale'de yedi düvele karşı nasıl kahramanca mücadele verdiysek arkasında birçok karanlık odağın bulunduğu terör örgütlerine karşı da aynı azim ve inançla mücadelemizi verdik, vermeye devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefiyle Türkiye Yüzyılı'nı huzurun ve kardeşliğin yüzyılı yapmaya kararlıyız” dedi. Yılmaz, Çanakkale'nin, yalnızca bir muharebe ya da cephe adı değil, milletin özgürlük iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği, tarihin akışını değiştiren bir milat olduğunu vurgulayarak, Çanakkale'nin, bir savaş alanı olmanın ötesinde, vatanın kalbine yönelmiş bir tehdidin bertaraf edilmesi gereken son savunma hattı olduğunu belirtti.

BU RUHA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, bu vatanın evlatları, dün olduğu gibi bugün de yarın da asla onurunu çiğnetmeyeceğini, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in, Çanakkale'de, Milli Mücadele'de şehitlerin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi. Ersoy, “Dünyada barışın, huzurun ve kardeşliğin güçlenmesi için mücadele vermek, Çanakkale şehitlerimize ve tarihimize karşı en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Bu sorumluluk çerçevesinde biz Çanakkale ruhuna sahip çıkmaya, Çanakkale’yi anlatmaya, devam edeceğiz” dedi.

ANKA’LARDAN ZAFER UÇUŞU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III Hava-Yer Görev Uçağı'nın iki prototipi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü için saygı uçuşu gerçekleştirdi. İki prototipin katıldığı kol uçuşu, zaferin anlam ve önemine vurgu yaptı. İki prototip, 35 dakika süren uçuş boyunca 8.000 feet irtifaya ulaştı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, “Bu özel selam, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri oldu. 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe kazıyan tüm kahramanlarımızı bir kez daha anıyoruz” dedi.















