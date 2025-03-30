Çanakkale'de lise öğrencisi Ayşegül kayboldu: Arama çalışması başlatıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, cuma günü okuldan çıktığından bu yana kendisinden haber alınmayan lise öğrencisi Ayşegül Kocaman (16) için arama çalışması başlatıldı.
Ayvacık Fen Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayşegül Kocaman, iddiaya göre, okula gitmek için evinden ayrıldı.
Kocaman'ın okuldan çıktıktan sonra evine dönmemesi üzerine ailesi, durumundan endişelendi.
Aile, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kocaman'ın bulunması için ekipler kapsamlı çalışma başlattı.
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