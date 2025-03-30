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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: 'Kahve içilen' ve ‘kitap satılan' yerleri hedef gösteren tavrı siyasi yobazlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: 'Kahve içilen' ve ‘kitap satılan' yerleri hedef gösteren tavrı siyasi yobazlıktır

00:3430/03/2025, Pazar
DHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan açıklama yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Özgür Özel'in milli firmaları, ‘kahve içilen' ve ‘kitap satılan' yerleri hedef gösteren tavrı siyasi yobazlıktır. Bu yüzden bu mekanlara fiziki saldırılar oluyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “
CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in bir haftalık kötü ve zararlı performansı tam bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlüktür. Sn Özgür Özel'in sorumsuzluktan sağduyuya, kontrolsüzlükten siyaset adamı ciddiyetine dönmesi en önce kendisi için acil hale gelmiştir.
Sn Özgür Özel'in milli firmaları, ‘kahve içilen' ve ‘kitap satılan' yerleri hedef gösteren tavrı ‘siyasi yobazlık'tır. Bu yüzden bu mekanlara fiziki saldırılar oluyor. Özgür Özel'in siyasi fanatizmi, kitap ve kahve mekanlarında oturan aileleri, kadınları, gençleri ve çocukları provokatörlerin hedefi haline getirdi.
Özgür Özel'in sorumsuzluğu bu mekanların provokatör şiddetin hedefi haline gelmesine yol açtı. Kuşkusuz şiddete başvuranların barbarlığı hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka bir şey değildir. Özgür Özel sorumsuz açıklamalarını düzeltmezse, kitap satılan ve kahve içilen yerlere yapılan saldırıların kışkırtıcısı olarak kalacaktır
” ifadelerini kullandı.




#Ömer Çelik
#Özgür Özel
#Boykot
#Espressolab

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