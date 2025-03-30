AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: 'Kahve içilen' ve ‘kitap satılan' yerleri hedef gösteren tavrı siyasi yobazlıktır

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in bir haftalık kötü ve zararlı performansı tam bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlüktür. Sn Özgür Özel'in sorumsuzluktan sağduyuya, kontrolsüzlükten siyaset adamı ciddiyetine dönmesi en önce kendisi için acil hale gelmiştir.