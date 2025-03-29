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İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki: Bu tablo Türkiye'ye yakışmıyor

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki: Bu tablo Türkiye'ye yakışmıyor

23:5829/03/2025, Cumartesi
G: 30/03/2025, Pazar
AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına ilişkin "Halkı yerli ve milli şirketlere karşı kışkırta kışkırta, tahrik ede ede sebep oldukları bu tablo Türkiye'ye hiç ama hiç yakışmayan ancak kendileriyle kolaylıkla özdeşleşen bir sonuçtur" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın sürekli yapmış olduğu sözde boykot çağrılarının işletmelere yönelik şiddet eylemleri boyutuna geçmesi, bu çağrıların amacının aslında ne olduğunu hepimize anlatıyor. Halkı yerli ve milli şirketlere karşı kışkırta kışkırta, tahrik ede ede sebep oldukları bu tablo Türkiye'ye hiç ama hiç yakışmayan ancak kendileriyle kolaylıkla özdeşleşen bir sonuçtur. 'Boykot' adı altında faşist fikirlerini dikte edenler eseriyle gurur duysunlar. Ama şunu bilsinler ki Türk milleti bu vandallıklara asla müsaade etmeyecek, şiddete, ayrımcılığa ve faşist uygulamalara geçit vermeyecektir."


#Boykot
#CHP Genel Başkanı Özgür Özel
#Fahrettin Altun

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