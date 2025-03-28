AK Partili İnan'dan CHP'nin boykot kararına tepki: Faşişt uygulamalarla tehdit ediyorlar

Bunun için de İzmir turizminde yeni bir sayfa açmak mecburiyeti içerisindeyiz. Bakın bizim amacımız İzmir’i 81 ile bağlamak olduğu gibi aynı zamanda tüm dünyaya bağlamak kararlığımız var. Şehrimizin ticari akslarını turizmle birlikte Nirvana’ya ulaştırmak istiyoruz. Bunun için önümüzde tek gerçekleştireceğimiz önemli bir proje var. O da çeşme turizm projesi. Tüm taraflara çağrı da bulunuyorum. Gelin geçmişe sünger bir çekelim. Bu büyük projeyi şehrimize ve bölgemize İzmir’imize kazandıralım. Daha fazla yatırım daha fazla istihdam daha fazla ticari akış ve İzmir piyasalarının canlılığı için buna hepimizin ihtiyacı var.