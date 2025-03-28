AK Partili İnan'dan CHP'nin boykot kararına tepki: Faşişt uygulamalarla tehdit ediyorlar

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nca düzenlenen iftara katıldı.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesini eleştiren İnan "Sizin üyeleriniz olan şirketler tehdit bugün saçma sapan bir şekilde tehdit ediliyor. Hedef gösteriliyorlar. Baskı altındalar. Neden susuyorsunuz! Sizin hukuk standartlarınıza aykırı gelmedi mi bu faşişt uygulamalar! Bağımsız yargımızı töhmet altında bırakan çirkin saldırılara göz yumacaksanız. Geçmiş projelerimiz dahil tüm ilişkilerimizi sıkı bir şekilde gözden geçiririz." ifadelerini kullandı.
enel Sekreteri
, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından düzenlenen iftar programında katılmak duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Genel Sekreter İnan, babasının çok uzun bir süre Çankaya’da esnaflık yaptığını, Şair Eşref’te, Hürriyet Bulvarı’nda, Fevzipaşa’da dükkanlarının olduğunu anlatarak,
"Üzülüyorum Çankaya’da eskiden dükkanların hava paraları konuşulurdu. Şimdi o durumun çok gerisinde kaldı. Tüm İzmir alışverişini bu bölgeden yapardı. Ticaretin nabzı burada atardı. Fakat Çankaya’da ticareti öldürdüler. Şu anki ortamdan hiç memnun değiliz."
dedi.
İnan, dükkânlar ve ticaret boyutunda önceki senelerin çok daha gerisinde kalan bir durum olduğunu belirterek şu anki ortamdan hiç memnun olmadıklarının altını çizdi.
İnan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Milletvekillerimizle, Cumhur İttifakı’mızla Basmane çukuruna yapılacak yeni projelere biz her zaman destek verdik. Yani amacımız o bölgede TMSF’nin hazırladığı proje ile yeni cazibe merkezi haline getirip İzmir’deki ticaret damarlarını canlandırmaktı. Ama bu olmadı. Yerel yönetimler, belediye cesaretsiz ve özgüvensiz davrandı. Ama bizim gündemimizde şehrimizin esnafımızın gayretine dayalı tüm damarları yeniden canlandırmak var. Bunun için öncelikle İzmir limanıyla ilgili önümüzdeki günlerde çok önemli tasarruflarımızı sizlerle paylaşacağız. Öte yandan vakıflar genel müdürlüğümüze ait ne kadar iyileştireceğimiz fiziksel ihtiyaçlar varsa onlara da bakacağız. Bize düşen hükümete düşen hangi konularda varsa bunları Yalçın Başkanımız ve oda başkanlarımızla da çalışmaya devam edeceğiz."
İnan, buradan önemli bir çağrı yapmak istediğini belirterek Çeşme Turizm Projesi ile ilgili şunları kaydetti:
"İç ve dış hat uçuşlarında gerçekten bu dönem bir devrim yapmak istiyoruz.
Bunun için de İzmir turizminde yeni bir sayfa açmak mecburiyeti içerisindeyiz. Bakın bizim amacımız İzmir’i 81 ile bağlamak olduğu gibi aynı zamanda tüm dünyaya bağlamak kararlığımız var. Şehrimizin ticari akslarını turizmle birlikte Nirvana’ya ulaştırmak istiyoruz. Bunun için önümüzde tek gerçekleştireceğimiz önemli bir proje var. O da çeşme turizm projesi. Tüm taraflara çağrı da bulunuyorum. Gelin geçmişe sünger bir çekelim. Bu büyük projeyi şehrimize ve bölgemize İzmir’imize kazandıralım. Daha fazla yatırım daha fazla istihdam daha fazla ticari akış ve İzmir piyasalarının canlılığı için buna hepimizin ihtiyacı var.
Boykot eleştirisi: Sessiz kalmayın
İnan, bazı firmalarla ilgili gündeme gelen boykotla ilgili sessiz kalan odalara ve meslek kuruluşlarına çağrıda bulundu:
"Gerçek İzmir’in sorunlarıyla zaten ilgilenmiyorsunuz. Bu şehri geriye götüren, ticaretini geriye götüren, sanayisini geriye götüren, hiçbir konuyla ilgili bir derdiniz de tasanız da yok. Etmiş olduğunuz tek bir kelam dahi yok. Ama kendi gündeminiz dışında maşallah her şey hakkında konuşuyorsunuz.
Peki şimdi sizlerin de parçası olan sizin üyeleriniz olan şirketler tehdit bugün saçma sapan bir şekilde tehdit ediliyor. Hedef gösteriliyorlar. Baskı altındalar. Neden susuyorsunuz! Sizin hukuk standartlarınıza aykırı gelmedi mi bu faşişt uygulamalar!
Yüzde yüz yerli ve milli olan bu ülkede üretilen emek ve yoğun bir istihdam var.
Bunlar böyle yıpratılırken hani iş dünyasını temsil etme iddiasını taşıdığınız durumlar nerede bunu sormak istiyorum. Bizim beklentimiz iş dünyasına bu ülkede üretilen her bir emeğe sahip çıkmanızdır. Ama yok. Biliyoruz ki bu konular yaşandığında bu tepkiler olduğunda yine her zamanki gibi Onların dili tutuluyor, dili lal oluyor. Bakın buradan söylüyorum. Her şeyi parayla satın almaya çalışan bir zihniyet elbette bağımsız Türk yargısına toslar. Bu esnafların alın teriyle, toplanan vergilerin oluşturduğu kamu kaynaklarına hiç kimse ama hortumculuk yapamaz.
Ya Allah aşkına sizin dükkanlarınıza teftiş için gelmiyor mu? Sizler vergi borcumuz gecikmesin. Sigorta primlerimiz gecikmesin. Devletimiz bu konuda yalnız kalmasın diye karın ağrısını sizler çekmiyor musunuz? Çekiyorsunuz.
Bunlar biz şu siyasi düşüncedeyiz. Bizim dükkanımıza teftiş gelmesin diyorlar. Biz şu siyasi düşüncedeyiz diye bizi yargılayamazsınız diyorlar, sigorta borçlarımızı, primlerimizi ödemeyiz diyorlar. Allah aşkına sigorta borcunu milyarlık rakamlara dayandırıp ödemeyenler bizim şehrimizin esnafımızın gençlerimizin sıkıntılarını anlayabilirler mi. Hiç zannetmiyorum. Kimse kusura bakmasın. Hiç kimse bizim bağımsız Türk yargımızdan hiç kimse üstün değildir. Kimse de adaletten de muaf değildir. O nedenle bugün bize gelip her konuda şehrimiz için birliktelik vurgusu yapmaktan imtina etmeyen sivil toplum kuruluşlarımıza da sesleniyorum."
"Tüm ilişkilerimizi sıkı bir şekilde gözden geçiririz"
Şehrin önde gelen sivil toplum kuruluşlarına yönelik düşüncelerini ve sistemlerini de paylaşmak istediğini belirten İnan şöyle devam etti:
"Eğer polisimize vandallıkla saldırılar karşısında susup ses çıkartmayacaksanız.
Her gün sokakları alevlendirip bu ülkenin ekonomisine zarar verenlere ses çıkarmayacaksanız. Bağımsız yargımızı töhmet altında bırakan çirkin saldırılara göz yumacaksanız. Geçmiş projelerimiz dahil tüm ilişkilerimizi sıkı bir şekilde gözden geçiririz.
Bürokrasimize de gayet bunu işleriz. Bir yandan devletimizin tüm kurumları hedef alınacak. Esnaflarımızın dükkanları tarumar edilecek Nazi Almanya’sı gibi iş adamlarımız fişlenecek polisimiz taşlanacak Ve siz şehrin önde gelen sivil toplum kuruluşları olarak en ufak bir kınamada bulunmayacaksınız. Sonra çıkıp riyakarca açıklamalarda bulunacaksınız. Kusura bakmayın! Artık bu şehir bu ikircilikli samimiyetsiz kurum ve kuruluşların oyunlarıyla vakit kaybedemez. Bu şehir milletvekilleri ve belediye başkanlarının çalışmalarıyla ayakta durmuyor. Bu şehir onca soruna rağmen ayakta kalıp gelişmeye devam ediyorsa bunda en büyük pay siz değerli esnaflarımıza, iş dünyasına aittir. Biz bunun farkındayız."
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin düzenlediği iftar programına AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da katıldı.
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