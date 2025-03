AK Partili İnan'dan CHP'nin boykot kararına tepki: Faşişt uygulamalarla tehdit ediyorlar

Bunlar böyle yıpratılırken hani iş dünyasını temsil etme iddiasını taşıdığınız durumlar nerede bunu sormak istiyorum. Bizim beklentimiz iş dünyasına bu ülkede üretilen her bir emeğe sahip çıkmanızdır. Ama yok. Biliyoruz ki bu konular yaşandığında bu tepkiler olduğunda yine her zamanki gibi Onların dili tutuluyor, dili lal oluyor. Bakın buradan söylüyorum. Her şeyi parayla satın almaya çalışan bir zihniyet elbette bağımsız Türk yargısına toslar. Bu esnafların alın teriyle, toplanan vergilerin oluşturduğu kamu kaynaklarına hiç kimse ama hortumculuk yapamaz.