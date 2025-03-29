İstanbul Valisi Gül'den Maltepe'de bir işletmeye zarar verilmesine tepki: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Maltepe'deki miting sonrası bir işletmenin camlarının kırılması asla kabul edilemez. Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır. Olaydan etkilenen işletme sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular tespit edilmiş, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Şehrimizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecektir."