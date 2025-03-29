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İstanbul Valisi Gül'den Maltepe'de bir işletmeye zarar verilmesine tepki: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz

İstanbul Valisi Gül'den Maltepe'de bir işletmeye zarar verilmesine tepki: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz

23:0529/03/2025, Cumartesi
AA
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İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'deki işletmeye zarar verilmesine ilişkin, "Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır. Olaydan etkilenen işletme sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'deki işletmeye ve orada oturanlara, bir grubun sözlü ve fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Gül, paylaşımında, "
Maltepe'deki miting sonrası bir işletmenin camlarının kırılması asla kabul edilemez. Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır. Olaydan etkilenen işletme sahibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular tespit edilmiş, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Şehrimizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecektir."
ifadelerini kullandı.


#İstanbul Valisi Davut Gül
#Maltepe
#Espressolab

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