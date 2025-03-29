Özel'in 2.2 milyon yalanı kısa sürdü: Emniyet Maltepe'deki mitinge katılanların sayısını açıkladı

CHP, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu 'na destek amacıyla bugün İstanbul'un Maltepe ilçesinde miting düzenledi.

Programda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'ndaki mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını ileri sürdü.

Mitinge 150 bin kişi katıldı

Ancak Özel'in bu yalanı kısa sürede çürüdü.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada mitinge 150 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

En fazla 450 bin kişi sığabiliyor

Ayrıca, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı, 30 bini beton zemin; 60 bini de yeşil alan olmak üzere toplamda 90 bin metrekare alana sahip.

Bu bilgilerden yola çıkılarak yapılan hesapta en sıkışık durumda alanda 450 bin; rahat bir düzenle ise 90 bin kişinin yer bulabileceği sonucuna ulaşılıyor.

Öte yandan geçmiş yıllarda yapılan mitinglere de bakıldığında CHP'nin söz konusu alandaki en yüksek katılımlı mitinginin 2018 yılındaki seçim mitingi olduğu da kayıtlarda yer alıyor.







