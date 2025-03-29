Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Özel'in 2.2 milyon yalanı kısa sürdü: Emniyet Maltepe'deki mitinge katılanların sayısını açıkladı

Özel'in 2.2 milyon yalanı kısa sürdü: Emniyet Maltepe'deki mitinge katılanların sayısını açıkladı

22:0429/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel'in 'mitinge 2.2 milyon katıldı' iddiasını Emniyet'in verileri yalanladı.
Özgür Özel'in 'mitinge 2.2 milyon katıldı' iddiasını Emniyet'in verileri yalanladı.

CHP lideri Özgür Özel, Maltepe'deki mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını ileri sürmüştü. Ancak Özel'in bu yalanı Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı rakamlarla kısa sürede çürüdü. Emniyet, CHP'nin mitingine 150 bin kişinin katıldığını belirterek, geçmişte yapılan mitinglerde ne kadar katılım sağlandığına dair örneklere de yer verdi.

CHP, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan
Ekrem İmamoğlu
'na destek amacıyla bugün İstanbul'un Maltepe ilçesinde miting düzenledi.

Programda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'ndaki mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını ileri sürdü.

Mitinge 150 bin kişi katıldı

Ancak Özel'in bu yalanı kısa sürede çürüdü.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada mitinge 150 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

En fazla 450 bin kişi sığabiliyor

Ayrıca, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı, 30 bini beton zemin; 60 bini de yeşil alan olmak üzere toplamda 90 bin metrekare alana sahip.

Bu bilgilerden yola çıkılarak yapılan hesapta en sıkışık durumda alanda 450 bin; rahat bir düzenle ise 90 bin kişinin yer bulabileceği sonucuna ulaşılıyor.

Öte yandan geçmiş yıllarda yapılan mitinglere de bakıldığında CHP'nin söz konusu alandaki en yüksek katılımlı mitinginin 2018 yılındaki seçim mitingi olduğu da kayıtlarda yer alıyor.



#Özgür Özel
#Maltepe
#Miting
#Ekrem İmamoğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kütahya bayram namazı kaçta? 30 Mart 2025 Kütahya Ramazan Bayramı namaz vakti