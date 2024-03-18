Canan Kaftancıoğlu CHP'deki 'para sayma' skandalına ilişkin soruşturmada ifade verdi

CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Ali Rıza Braka'nın ifadelerine ulaşıldı. Satın aldığı yatırımları satışa çıkardığını ve CHP'li isimlerin kendisiyle iletişime geçtiğini aktaran Braka, süreci dönemin CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun yürüttüğünü söyledi. Taşınmazları 41 milyon lira bedelle sattığını ancak satış vaadi sözleşmesinde ve resmi olarak 24 milyon 360 bin lira gösterildiğini söyleyen Braka, 1 milyon 130 bin lira meblağın ise komisyon ve diğer giderler olduğu söylenerek verilmediğini ifade etti. Öte yandan Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan, binanın alım pazarlığında CHP'den bir ismin kendisinden 2 milyon lira komisyon istediğini, alım işlerini de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin yürüttüğünü açıkladı.