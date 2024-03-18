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Canan Kaftancıoğlu CHP'deki 'para sayma' skandalına ilişkin soruşturmada ifade verdi

CHP'deki 'para kulesi' skandalına ilişkin yürütülen soruşturmada eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Ali Rıza Braka, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu." ifadelerini kullanmıştı. Kaftancıoğlu'nun bunun üzerine ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

21:26 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:28 - 18/03/2024 Pazartesi
AA
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, şüpheli Ali Rıza Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği Kaftancıoğlu'nun "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.

Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da "şüpheli" olarak ifadesi alınmıştı.


CHP'deki para sayma skandalında yeni gelişme: Ali Rıza Braka ve Tuncay Yılmaz'ın ifadeleri ortaya çıktı
CHP'deki para sayma skandalında yeni gelişme: Ali Rıza Braka ve Tuncay Yılmaz'ın ifadeleri ortaya çıktı

CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Ali Rıza Braka'nın ifadelerine ulaşıldı. Satın aldığı yatırımları satışa çıkardığını ve CHP'li isimlerin kendisiyle iletişime geçtiğini aktaran Braka, süreci dönemin CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun yürüttüğünü söyledi. Taşınmazları 41 milyon lira bedelle sattığını ancak satış vaadi sözleşmesinde ve resmi olarak 24 milyon 360 bin lira gösterildiğini söyleyen Braka, 1 milyon 130 bin lira meblağın ise komisyon ve diğer giderler olduğu söylenerek verilmediğini ifade etti. Öte yandan Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan, binanın alım pazarlığında CHP'den bir ismin kendisinden 2 milyon lira komisyon istediğini, alım işlerini de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin yürüttüğünü açıkladı.


#Canan Kaftancıoğlu
#CHP
#Fatih Keleş
#para sayma
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